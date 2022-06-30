小栗旬裸玩多P「害慘老婆被騷擾」 太太PO火辣腿照反擊
日本男神小栗旬遭YouTuber東谷義和爆料玩多人運動，甚至公開他的全裸K歌照，形象再次崩壞。他的老婆山田優心情似乎未受影響，今（30日）仍在IG發業配文，粉絲湧入留言關心2人的婚姻。
東谷義和突然公開小栗旬在KTV的裸照，他手拿麥克風忘我唱歌，內褲褪到大腿，身邊還有兩個女伴，一個疑似將手在他的雙腿間擺弄，一個自顧整理衣服，似乎對這景象習以為常。
網友對於小栗旬的醜聞，十分擔憂他太太山田優，紛紛留言：「妳老公還好嗎？裸體KTV」、「我老公也這樣」、「妳老公怎麼這樣？」，豈料山田優似乎不受影響，晚間更新IG發業配文，更配圖2張露腿美照，粉絲亦留言稱讚她腿又長又美。
其實小栗旬愛玩個性眾所周知，2012年與山田優結婚前、後，花邊新聞沒停過，過去緋聞對象甚至高達7位，包含2004年曾被拍到與矢口真里約會；2006年與德澤直子傳緋聞；同年把模特兒田中美保帶回家過夜；此後緋聞對象包括2007年的香椎由宇、2013年的石原里美、2014年的黑木梅沙以及大島優子，但除了矢口真里跟田中美保，其餘未獲證實。小栗旬是2008年與山田優交往、2012年結婚，但從上述時間軸來看，他光是婚內至少劈腿2至3次。