COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

母觀落陰「驚見女兒求救」　瑞瑪席丹：太恐怖了

▲《迴陰》題材探討觀落陰文化。（圖／我們要爆紅國際影業提供）
▲《迴陰》題材探討觀落陰文化。（圖／我們要爆紅國際影業提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-07-01 11:30:00

曾獲金馬創投、優良電影劇本等肯定的電影《迴陰》，籌備期間搶先推出原著小說，身兼導演、編劇與作者的盧信諺表示，6年前完成了劇本初稿，當時台灣恐怖片還沒有現在豐富，隨著市場轉變，只好順應時代不斷修改。故事宛如雲霄飛車，恐怖震撼又感人，演員王淨稱讚：「故事一再地反轉、一再地頗析人性，期待電影問世，讓觀眾一起體驗強大的世界觀。」金馬新人瑞瑪席丹也表示：「信諺的想像與才華很驚人，這本書太恐怖了，害我一時也不敢翻下去。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲盧信諺6年前完成了《迴陰》劇本初稿。（圖／我們要爆紅國際影業提供）
▲盧信諺6年前完成了《迴陰》劇本初稿。（圖／我們要爆紅國際影業提供）
《迴陰》講述一場離奇案件，奪走了故事主角、催眠師曾荷櫻的女兒，多年來下落未明，警方無法偵破。荷櫻本來不相信鬼神，直到一場「催眠VS觀落陰」的直播節目上，女兒靈魂竟現身求救，動搖了她的科學信念，只好遠赴深山宮廟，結合觀落陰與腦成像科技，直闖地獄追查線索，豈料，陰陽兩界同步追緝，不僅揭露了兇殘的案外案，更引來邪靈入侵，來自地獄的恐怖布局，牽動起所有人的祕密與恐懼。

▲女星瑞瑪席丹熱愛運動，擁有傲人腹肌。（圖／翻攝自IG@rimazeidan51）
▲瑞瑪席丹不敢看《迴陰》小說。（圖／翻攝自IG@rimazeidan51）
盧信諺本來就喜歡懸疑驚悚題材，喜歡透過猜想劇情、跟著角色參與故事，從中獲得刺激與緊張感，於是將這種心情投射到創作中。驚悚或是恐怖故事其實就像神話，台灣也有許多鄉土傳說，具有警世與反思功用，兼具娛樂與關懷，所以想用台灣民俗來創作恐怖故事，建立獨特的奇幻世界觀，營造屬於台灣驚人的道教龐克。

寫了一個科學vs迷信的故事，導演盧信諺雖相信科學多一點，卻也因為超自然經驗，相信還有很多科學尚未能解釋的現象，同時也不否認宗教有其神秘與心靈療癒的魅力，有趣的是，台灣剛好是科技力與宗教文化都極為耀眼的土地，使得本作宛如獻給台灣的鬼故事情書。《迴陰》新書座談會將於7月17日在商周書房舉辦，由知名作家、影評人馬欣擔任與談人，和作者盧信諺分享恐怖電影與文學創作，揭開祕辛。
 

「啦啦隊女神」峮峮確診　《飢餓遊戲》錄影緊急喊卡

回眸女神扮OL御姊！長腿膚絲太誘人　球迷：不讓你下班

笑聲圈粉！長腿女神直播全年無休　暴紅海撈5千萬

啦啦隊女神開深V「雪白浮青筋」　細肩帶上衣炸裂

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
您認為誰有機會當選下屆高雄市長？

您認為誰有機會當選下屆高雄市長？

繼續作答
即時
推薦閱讀