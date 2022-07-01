母觀落陰「驚見女兒求救」　瑞瑪席丹：太恐怖了

曾獲金馬創投、優良電影劇本等肯定的電影《迴陰》，籌備期間搶先推出原著小說，身兼導演、編劇與作者的盧信諺表示，6年前完成了劇本初稿，當時台灣恐怖片還沒有現在豐富，隨著市場轉變，只好順應時代不斷修改。故事宛如雲霄飛車，恐怖震撼又感人，演員王淨稱讚：「故事一再地反轉、一再地頗析人性，期待電影問世，讓觀眾一起體驗強大的世界觀。」金馬新人瑞瑪席丹也表示：「信諺的想像與才華很驚人，這本書太恐怖了，害我一時也不敢翻下去。」
《迴陰》講述一場離奇案件，奪走了故事主角、催眠師曾荷櫻的女兒，多年來下落未明，警方無法偵破。荷櫻本來不相信鬼神，直到一場「催眠VS觀落陰」的直播節目上，女兒靈魂竟現身求救，動搖了她的科學信念，只好遠赴深山宮廟，結合觀落陰與腦成像科技，直闖地獄追查線索，豈料，陰陽兩界同步追緝，不僅揭露了兇殘的案外案，更引來邪靈入侵，來自地獄的恐怖布局，牽動起所有人的祕密與恐懼。
盧信諺本來就喜歡懸疑驚悚題材，喜歡透過猜想劇情、跟著角色參與故事，從中獲得刺激與緊張感，於是將這種心情投射到創作中。驚悚或是恐怖故事其實就像神話，台灣也有許多鄉土傳說，具有警世與反思功用，兼具娛樂與關懷，所以想用台灣民俗來創作恐怖故事，建立獨特的奇幻世界觀，營造屬於台灣驚人的道教龐克。
寫了一個科學vs迷信的故事，導演盧信諺雖相信科學多一點，卻也因為超自然經驗，相信還有很多科學尚未能解釋的現象，同時也不否認宗教有其神秘與心靈療癒的魅力，有趣的是，台灣剛好是科技力與宗教文化都極為耀眼的土地，使得本作宛如獻給台灣的鬼故事情書。《迴陰》新書座談會將於7月17日在商周書房舉辦，由知名作家、影評人馬欣擔任與談人，和作者盧信諺分享恐怖電影與文學創作，揭開祕辛。