夏天保養最到位　醫美療程這些正夯

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夏日經常穿著短褲和背心，如果腋毛、手毛腳毛較濃密的病人往往感到困擾，但不管用拔的、刮的或是化學性除毛，常容易造成毛囊炎或接觸性皮膚炎，留下不美觀的色素沉澱。
國泰綜合醫院暨內湖國泰診所皮膚科主治醫師周嘉俞說明，雷射除毛是目前永久除毛的較佳選項，效果佳且副作用低，用波長755奈米雷射光選擇性破壞處於生長期的毛髮，2次之後約能減少5成左右的毛髮。
酸類煥膚和皮秒雷射 雙管齊下穩定油肌
周嘉俞醫師指出，皮膚油脂分泌量和溫度有關，溫度每上升攝氏1度，出油量就上升10%，這也說明了為何一到夏天，容易油光滿面，過了中午就開始脫妝，甚至臉和背狂冒痘痘粉刺，這兩年加上新冠疫情，口罩變成日常生活標準配備，但口罩同時也會更加惡化出油和痘痘。
周嘉俞醫師建議，如果能定期施作酸類煥膚，可以有效清除粉刺、改善皮脂腺分泌減少出油量，再搭配皮秒蜂巢探頭，一併縮小毛孔，讓膚質更細緻，妝感更服貼。
夏天曬斑和泛紅 用脈衝光處理
很多人有刻板印象，覺得夏天不能除斑，要冬天比較適合，因為夏日容易流汗且紫外線強，術後傷口難照顧又容易反黑，其實脈衝光是夏日除斑的好幫手，脈衝光不是雷射光，而是一種波長介於520-1100之間的多重波長光源機種，由於沒有傷口所以沒有恢復期，因此術後照護容易，反黑的機率也較低。
周嘉俞醫師表示，脈衝光能特別針對淺層斑及血管絲進行治療，經過3-6次的治療後，能有效改善雀斑、曬斑 和臉頰泛紅，連帶提亮全臉膚色，改善困擾黃種人的膚色黯沉、膚色不均，也很適合在炎炎夏日，讓肌膚維持漂亮一夏。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54276
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