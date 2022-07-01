林依晨1原因「狂罵那位阿姨」!看完電影對婚姻相處感觸深

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《兒時的點點滴滴》劇情描述許多只有女性會面對的挑戰，也呼應林依晨近期在新書訴說女性身分、觀看自我的行動，認為該片就像寫給小時候自己的情書。動畫大師高畑勲的生涯集大成之作《輝耀姬物語》讓林依晨讚嘆不已，片中的女主角輝耀姬在當時保守封建的時代背景，就展現出強烈的女性自覺意識，引用金句「我生下來，就是為了要活著」，提醒自己珍惜人生在世的時間，把握當下珍惜所愛的人。
重視家人的林依晨，看《隔壁的山田君》特別有感，片中的爸爸媽媽結婚時，老太太的婚禮致詞令她感觸深刻：「家人遇到大風大浪，彼此的手會抓緊，風平浪靜反而各忙各的，感情就散了。」聯想起和家人的互動，笑說：「有時候你就是會看不過去某些家族成員的行為，但家人就是這樣吵吵鬧鬧，還是可以走下去。」並透露在家裡面放了畫框寫著「Family」，拆解開來的意思就是「Father And Mother I love You」，期許自己和父母相處融洽，經常換位思考、體貼家人，可見掌握一套家庭與婚姻經營之道。
電影《平成狸合戰》將眾人熟悉的狸貓變身傳說，與開發大自然的造鎮議題結合，透過可愛的狸貓視角，讓人類反省自身作為，娛樂性與人文深度兼具，林依晨再重溫這部電影時，笑得開懷：「太好笑了！每一隻小狸貓都有自己的個性，也很像是我們身邊的人所化身。導演利用這部片講述環保議題，但遠遠不止於如此，狸貓其實和人類一樣，都有自己的弱點要克服。」