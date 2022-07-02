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王彩樺不捨「仙女級姊妹」嫁人　想到愛女結婚秒噴淚

▲王彩樺（左一）想到愛女結婚秒噴淚，左二為 Lulu。（圖／東森提供）
▲王彩樺（左一）想到愛女結婚秒噴淚，左二為 Lulu。（圖／東森提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-07-02 11:30:00

「台灣濱崎步」王彩樺雖然已年過半百，整個人看起來依舊年輕、有活力，與老公黃品文踏入婚姻後迎來2位寶貝女兒黃于庭、黃繶帆，2姊妹的高顏值眾所皆知，近來王彩樺擔任婚禮歌手，看到新人「謝親恩」儀式時，就幻想起未來嫁女的模樣，讓她忍不住淚灑現場。

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▲王彩樺（左圖左）祝福小女兒黃繶帆（右圖）生日快樂。（圖／王彩樺臉書）
▲王彩樺與小女兒黃繶帆。（圖／王彩樺臉書）
▲黃于庭（右）承襲王彩樺美貌。（圖／王彩樺臉書）
▲王彩樺與大女兒黃于庭。（圖／王彩樺臉書）
王彩樺近來為了節目《婚禮歌手》，到台南場的婚禮擔任歌手，這次她不唱招牌歌曲《保庇》，改唱文青女神張懸的《寶貝》，一秒收服在場觀禮的親朋好友們的心，成功為新人留下一生中最重要的美好回憶。

王彩樺不只有多年的秀場經驗，當年更憑一首傳唱度極高的《保庇》紅遍了大街小巷、唱遍各大演唱會，但這次擔任婚禮歌手的她，卻是首度在「教堂」開唱，而王彩樺當天以一身大紅亮片勁裝，搭配三太子的髮型，唱著張懸的《寶貝》，整體視覺上衝擊眼球，讓黃子佼忍不住吐槽：「竟然有人唱這麼文青的歌穿亮片的（衣服）。」
 
這次的新郎、新娘皆非醫生世家出身，後來卻當上了骨科以及皮膚科醫生，值得注意的是，在「謝親恩」儀式時，新娘吐出對父母從小到大的養育之恩，這不僅讓新娘的父母、家人哭成一團，感人的氛圍也使全場不少嘉賓紅了眼眶、淚流滿面，身為人母的王彩樺，也忍不住有感而發：「聽到新娘謝親恩的致詞，想到之後若女兒結婚，就特有感覺。」已經開始憂心一雙漂亮女兒出嫁時的場景。

▲王彩樺到台南場的婚禮擔任歌手。（圖／東森提供）
▲王彩樺到台南場的婚禮擔任歌手。（圖／東森提供）

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