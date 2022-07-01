43歲章子怡保養超嚴格　睡滿8小時、不碰加工飲料

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而章子怡在2015年和歌手汪峰結婚後，育有可愛的女兒「醒醒」，時常在微博中秀恩愛，2019年還公開懷上第二胎的喜訊，當時孕期已達8個月，撫摸孕肚的神情實在美到逼人，氣色及身材都維持得相當好，到底是如何養成這不可思議的逆齡美顏呢？
對於保養，她最重視清潔和保濕，拍戲免不了長時間頂著濃妝，對肌膚傷害很大，回家一定會做好卸妝功夫，私底下盡量素顏，也曾在採訪中表示，二十幾歲肌膚就會開始老化，從年輕就要開始保養，「我買保養品相信一分錢一分貨，一定要買最好的，但要視肌膚需求選擇有效的產品」，與其擦瓶瓶罐罐，還不如對症下藥。
除了擦保養品，她還有私藏的養膚祕方，認為「美容要內外結合」，會多睡覺、多喝水、多吃水果還有定期煲湯喝。每天都要睡滿8小時，如果不拍戲，晚上12點前一定會睡覺，且從不喝加工飲料只喝水，家裡還有小花園種著蔬果，隨時補充維生素，對皮膚很有助益。
另外，從小就是體操班的章子怡，鍛鍊出了曼妙曲線，除了練舞，孕前也會透過慢跑、瑜伽和游泳燃燒熱量，體重一直維持50公斤，生完第一胎小腹也沒有一絲贅肉，自信的說，「四十歲沒了少女的青澀，還好，小蠻腰依然相隨！」每個月還會去做一兩次腳底按摩，足底有許多穴道反射內部器官的狀態，透過按摩能促進新陳代謝與血液循環，更能消除疲勞。
原文刊登於2019年11月15日，更新於2022年7月1日。