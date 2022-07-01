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43歲章子怡保養超嚴格　睡滿8小時、不碰加工飲料

▲章子怡保養祕訣大公開。（圖／章子怡微博）
▲章子怡保養祕訣大公開。（圖／章子怡微博）

文／姊妹淘

2022-07-01 21:00:002022-07-01 21:19:43

國際級影后章子怡曾演出多部武俠電影，面對高難度角色毫不慌亂，出道28年的她，早已累積深厚實力，精湛演技受多位導演青睞，更讓人佩服的是，歲月竟沒有在她臉上留下痕跡，模樣和當年相比根本數十年如一日，完全看不出來已經43歲，尤其天生的高級電影臉，連閱人無數的李安都稱讚，「章子怡的臉特別好拍，任何角度都上鏡 」。

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▲43歲章子怡保養得宜。（圖／汪峰微博）
▲▼43歲章子怡保養得宜。（圖／汪峰、章子怡微博）
▲▼43歲章子怡保養得宜。（圖／章子怡微博）
章子怡演紅《臥虎藏龍》、《英雄》、《藝伎回憶錄》、《一代宗師》等知名作品， 即使擁有導演喜愛的無暇臉蛋，章子怡卻是靠自己的實力獲得現在的地位，讓大家都記住了來自東方的「國際章」，後來也透過真人秀綜藝節目《妻子的浪漫旅行》跳脫電影角色的框框，認識更私下真實的章子怡，人氣又再度攀升。

▲▼章子怡穿旗袍很有特色。（圖／《一代宗師》劇照）
▲《一代宗師》是章子怡的代表作之一。（圖／《一代宗師》劇照）
▲章子怡與恩師李安合影。（圖／章子怡微博）
▲章子怡與恩師李安合影。（圖／章子怡微博）
而章子怡在2015年和歌手汪峰結婚後，育有可愛的女兒「醒醒」，時常在微博中秀恩愛，2019年還公開懷上第二胎的喜訊，當時孕期已達8個月，撫摸孕肚的神情實在美到逼人，氣色及身材都維持得相當好，到底是如何養成這不可思議的逆齡美顏呢？

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▲章子怡懷第二胎狀態。（圖／章子怡微博）
對於保養，她最重視清潔和保濕，拍戲免不了長時間頂著濃妝，對肌膚傷害很大，回家一定會做好卸妝功夫，私底下盡量素顏，也曾在採訪中表示，二十幾歲肌膚就會開始老化，從年輕就要開始保養，「我買保養品相信一分錢一分貨，一定要買最好的，但要視肌膚需求選擇有效的產品」，與其擦瓶瓶罐罐，還不如對症下藥。

▲章子怡是少數打入國際影壇的大陸女演員。（圖／章子怡工作室微博）
▲章子怡是少數打入國際影壇的大陸女演員。（圖／章子怡工作室微博）
除了擦保養品，她還有私藏的養膚祕方，認為「美容要內外結合」，會多睡覺、多喝水、多吃水果還有定期煲湯喝。每天都要睡滿8小時，如果不拍戲，晚上12點前一定會睡覺，且從不喝加工飲料只喝水，家裡還有小花園種著蔬果，隨時補充維生素，對皮膚很有助益。

▲章子怡皮膚超好。（圖／章子怡微博）
▲章子怡皮膚超好。（圖／章子怡微博）
另外，從小就是體操班的章子怡，鍛鍊出了曼妙曲線，除了練舞，孕前也會透過慢跑、瑜伽和游泳燃燒熱量，體重一直維持50公斤，生完第一胎小腹也沒有一絲贅肉，自信的說，「四十歲沒了少女的青澀，還好，小蠻腰依然相隨！」每個月還會去做一兩次腳底按摩，足底有許多穴道反射內部器官的狀態，透過按摩能促進新陳代謝與血液循環，更能消除疲勞。

原文刊登於2019年11月15日，更新於2022年7月1日。

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