《捍衛戰士》美式復古風暴紅 Mia C'bon「美國週」開吃
睽違36年後，不老男神湯姆克魯斯主演的《捍衛戰士》續集再度暴紅，在片中大口喝著美國啤酒的帥氣畫面，又引爆一波美國復古風。搶搭這股美式復古潮，頂級超市Mia C'bon推出美國週，以美國品牌史為概念，蒐羅1890年至今的高人氣選物，以及風行全球的經典美國酒。
日常生活中其實充滿許多美國食物，像是創立於1886年的可口可樂、雪碧汽水，以及1876年百威啤酒，美國知名碳酸飲料胡椒博士集團（Dr Pepper）有著迴異於可樂的獨特口味，也獲得不少人喜愛。
美國是世界五大威士忌產地之一，產量最大的波本威士忌，是上班白領族採買重點。瓶身有著紅色封蠟復古美感的美格波本威士忌，是1780年成立的老酒廠，品牌的波本威士忌在熟成後，以炙燒過的法國橡木條進行風味強化，賦予棕金色酒體奶油般細緻口感，入口後飄散香草、肉桂與蜂蜜的氣息。
1891年後的30幾年間，被稱為美國歷史上的進步時代。此一時期包括芝多司、Lay’s洋芋片、Andys巧克力紛紛創立，1940年後美國興起許多品牌，像是Johnsonville美國第一大香腸品牌、目前在美國市佔率達30%的Jif花生醬，以及Swiss Miss美國可可粉國民品牌等。全球第一大穀物早餐製造商家樂氏也在此時期創立，當時的創辦人無意間以麥漿做成玉米薄片，從此改變人類的早餐文化。