黃偉哲贈「1皮箱」台南名產 孟買春秋帶回法國展台灣味
知名作家「孟買春秋」，日前到台南舉辦簽書會，台南市長黃偉哲贈送一卡皮箱，裡頭裝的全是台南名產美食，讓他能夠帶回去僑居地享用，展現濃厚台灣人情味，讓孟買春秋相當感動，而他也將美食帶回法國普羅旺斯，與家人分享台灣味。
作家孟買春秋為前路透社記者喬伊斯，他與前路透總編菲爾史密斯（Phil Smith）為夫妻，兩人經常在臉書粉絲專頁上，以幽默詼諧口吻針砭台灣時事，在網路擁有超高人氣，最近也因出版新書「孟買春秋－史密斯夫婦樂活印度」，來到台南舉辦簽書會。
黃偉哲獲知消息後，承諾將相贈一卡皮箱的台南美食，在當天請專人直送簽書會現場，也有許多民眾贈送農產品，讓收到的孟買春秋感受到滿滿溫暖，並稱這些東西，都會跟著他回到普羅旺斯。孟買春秋向黃偉哲市長道謝，也謝謝高雄市長陳其邁贈送的燈會背包，並稱這些各式零食點心已經托運，而他已抵達南法，待時差調整完畢，必將在老屋花園游泳池畔持續擺桌進行國民外交。
貼文一出後，黃偉哲也在下方留言「那卡皮箱帶著滿滿台灣味，想家時必備」、陳其邁也暖心的表示「一路順風」，不少網友也留言「那卡皮箱小心被螞蟻搬走」、「順風!!!請繼續關注台灣」、「已想像畫面鄰居、朋友們驚訝眼神跟摸下巴研究」，對於泳池畔的國民外交，網友紛紛表示很期待。
根據先前孟買春秋公開的卡箱內部照，裡頭分別裝有下營黑豆清蔭油、將軍牛蒡香鬆、柳營牛奶糖、玉井芒果乾、鹽水帥哥番茄乾、左鎮破布子、東山咖啡、西港胡麻油等台南名產，讓孟買春秋直呼太誇張了，網友們見狀，也紛紛盛讚黃偉哲是「說到做到真台南人」。（編輯：林莞茜）