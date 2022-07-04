啤酒熱量排行曝！這2罐不到百卡　冠軍快走30分才能消耗

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冠軍「三得利精釀農場啤酒」，熱量：168kcal，快走31min、亞軍「黑生啤酒」，熱量：150kcal，快走27min、季軍「海尼根」，熱量139kcal，快走25min、接著則是台灣啤酒、虎牌啤酒、精釀啤酒、麒麟、百威、18天、雪山、冬戀、KirinBar、可樂娜、淡麗和爽啤。其中，「淡麗和爽啤」熱量都不到100kcal，分別為98kcal和94kcal。
高敏敏說，很多酒瓶上都沒有標熱量，那麼一瓶酒的熱量要怎麼計算？她也給出「計算公式」，「酒的容量(ml)x酒精濃度(％)x7大卡」，像愛爾蘭黑啤酒一罐440ml、酒精濃度4.9％，440 x 0.049 x 7=150，熱量約為150大卡。
那麼「每天可以喝多少酒」，高敏敏說，酒精也是有建議攝取量的，女生每天約1個酒精當量，男生每天2個酒精當量，而「一個酒精當量」=15g酒精=105大卡。她也換算好各式各樣的酒類，女生一天可以喝啤酒375c.c=紅酒110c.c=清酒100c.c=水果酒150c.c=烈酒30-40c.c，那麼男生一天可以喝的量就是x2，若以小罐330ml的一般啤酒計算，成年女性每天不可喝超過1罐，男生不能超過2罐，「畢竟過量的酒精會造成脂肪囤積、體重上升，到時啤酒肚長出來就不要欲哭無淚」。（編輯：郭佩蓉）
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