盒裝豆腐怎完美倒出？「正確手法」行家不藏了：搞錯40年
市面上有不少盒裝豆腐，但該如何不讓豆腐缺角，就能完美將豆腐倒出盒子，一直以來都是許多人的棘手問題。對此，就有網友遇上同樣的問題，崩潰直呼「我10年來沒有一次倒過完整的」，而引來行家教學正確手法。
原PO於臉書社團《爆廢公社》上貼出一張照片，從畫面中可見一塊盒裝豆腐，但當他準備將豆腐從盒子內倒出來時，卻發生缺角的狀況，讓他崩潰表示「這豆腐，我十年來沒有一次倒過完整的，強迫症」，並分享自身作法「我的方式是，倒過來拿刀敲三下」。
貼文一出，隨即引起婆媽們無奈留言，「我二十年來都沒倒過一次完整的」、「我40年來，拉出來的也沒完整過」、「每次倒豆腐都像在開盲盒」、「把不完整的切掉就變完整了」、「沒差啦，一樣是要吃掉的」。
其中就有行家教學正確做法，指出「翻過來角落用剪刀或刀子，切一個小洞，空氣跑進去，自然可以完整拿出來」、「盒子底部切開一下，盒子底部的角切一下），有空氣進去就容易完整倒出來」、「在底部用刀子砍一個洞，就會破真空了」、「空氣的問題，盒子和豆腐之間有空氣，豆腐就會很好的脫離」。
另外，也有內行分享其他作法，表示「從盒子屁股切一半，快又不會破」、「我都直接盒子對半切下去就好了」、「所有盒裝豆腐，要將正面轉下，從盒底切開」、「直接反過來，連盒子一起切一半就好了」、「直接連盒對半切開」。（編輯：陳雅雲）