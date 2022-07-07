今晚相約《夜半11點學校見》　體驗有喜有悲的靈異維度

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作者指出，該作原本設定不存在男女主角，最初是由幾則短篇所構成，而它們的雛型本是一篇篇試寫的兩百字短文小說，後來才將故事延伸，補足細節而成。其中最主要的短篇莫過於〈一炷香〉，描述一對情侶在失去對方後才學會珍惜的故事。〈一炷香〉本來只有單篇，後來作者讀了一篇新聞，一對準新人因遭逢意外，生離死別， 但仍舉辦婚禮，完成彼此的約定。作者有感而發，便出現了〈一炷香〉的續篇〈天亮之前，不說再見〉，讓〈一炷香〉中的男女主角可以有最後的道別，更多了成全與祝福。後來坐在幽靈公車的女主角浮現在作者的腦海，最後便將十來篇短篇串連，構築了整部故事。
除了幽靈，作品中還有一些神祕不可解的故事，如〈三日還魂〉裡的「我」在失去結縭多年的丈夫，因悲痛而行屍走肉之時，死後四十九天的丈夫，竟以十七歲的姿態，穿越時空來到妻子身邊。此時年齡相差近四十歲的兩人，藉由過去與未來的交錯，彌補了失去的悲傷。
《夜半 11 點學校見》的創作動機，是來自於作者對生活中無法以科學解釋的現象深感好奇，而以自己的角度，藉由故事闡述作者對靈異鬼怪存在意義的看法。在作者的印象裡，眷戀人間的祂們擁有著比我們生者更濃烈的情感。雖然無法解釋的存在會令人產生恐懼，但當我們懼怕幽靈與鬼怪之時，請不要忘記祂們也曾經是人。
每篇短篇都有不一樣的故事取向，但大多脫離不了人的喜怒哀樂。透過男女主角張奕誠與周茱萸的對談，隨著一夜一夜的故事，一步步揭開被班上視為隱形人的神祕學姊周茱萸，不為人知的過往。
通篇故事的初衷，除了令人背脊發毛的恐怖故事外，也是為了給人世間的悲傷故事一個更好的結局。所謂磁場對上了就看得到鬼，也許能解釋為那些不被理解的存在－「鬼」，以及看得到鬼、卻無法向人傾訴－「靈異體質的人」，就是兩種孤獨的存在，恰巧彼此相遇了。
原文授權轉載自「鏡文學」文/朱夏
《夜半 11 點學校見》於鏡文學官網刊登，閱讀請點>>>https://bit.ly/3zPCfTV
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