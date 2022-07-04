日本雅虎一週關鍵字出爐！「這天」最想換工作　網全認了

又到了必須開工的星期一！對於許多上班族來說，是不是每到星期一就開始憂鬱「Monday Blue」，而到了星期五就生龍活虎、期待下班後迎接周末呢？日本一節目日前統計民眾一周的心情關鍵字，結果發現原來「星期二」這天大家最想換工作！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 日本TBS電視台新聞節目《情報7daysニュースキャスター》日前訪問日本雅虎的CDO（Chief Data Officer）高階主管谷口博基，他表示透過大數據分析民眾在一個星期中，分別有哪些煩惱？結果從統計數據顯示，星期一最常出現的搜索關鍵字是「不想上班」、星期二是「想換工作、轉職」、星期三「停止不了的煩躁」、星期四「工作疲累」、星期五與星期六煩惱關鍵字量大幅減少，但是到了星期日又變成「沒有動力」。▲從日本雅虎數據分析中，星期一的心情關鍵字是「不想上班」、星期二「想換工作」，雖然星期五、六煩惱關鍵字變少，但到了星期日又變成「沒有動力」。（圖／推特帳號an_nindouph）谷口博基補充，尤其是星期日的「沒有動力」，會在晚上大約6點半過後明顯地增加，應該是因為接近星期一，厭世的心態又開始浮現，大家只要想到又要開始連續上班5天，就會顯得沒有幹勁，接著又再一次開始一週的循環。有網友將這個結果分享在推特上，許多人看了之後也紛紛表示：「這都是真的」、「簡就是我每一週的心境啊」、「根本社畜心聲」、「希望快一點週休三日」、「到了星期天就會開始焦慮」、「星期五的快樂，在星期日就會消失不見了」。（編輯：陳珮瑜）受不了！職場最討厭5類同事 網認了No.1是「這種人」職場遇哪種同事最討厭？網揭「這些特質」最雷：心裡超火OL沒犯錯卻被罵爆！老闆搬「職場哲學」私了：只好委屈妳同事上班「偷懶1招」被老闆認可！苦主埋怨：工作變我扛