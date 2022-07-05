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黃少祺變身性感救生員　大露精瘦超養眼「冰塊腹肌」

▲黃少祺為了展現50歲更勝以往的優秀體態，直接脫掉上衣變身性感救生員，還濕身大露超養眼「冰塊腹肌」！（圖／品牌提供）
▲黃少祺為了展現50歲更勝以往的優秀體態，直接脫掉上衣變身性感救生員，還濕身大露超養眼「冰塊腹肌」！（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-07-05 17:00:00

集事業、顏值於一身的戲劇男神黃少祺，時常在社群分享自己的精瘦身材，近來更放大尺度，變身性感救生員，大露超養眼「冰塊腹肌」，一秒吸住全場目光。談到50歲如何維持好體態，黃少祺大方分享秘訣：「保持最佳體態的關鍵，除了注意每個時期的身體機能，飲食均衡與運動也很重要，再搭配天然輔助食品曲易，讓代謝隨時處於最佳狀態。」

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▲男神也是人，黃少祺與許多人一樣曾面臨喝水也會胖的窘境。（圖／品牌提供）
▲男神也是人，黃少祺與許多人一樣曾面臨喝水也會胖的窘境。（圖／品牌提供）
但男神也是人，黃少祺與許多人一樣曾面臨喝水也會胖的窘境。他自曝：「以前怎麼吃都沒事，35歲以後連喝水都會胖，必須要承認隨著年紀的增長，新陳代謝已經變慢了，曾經最胖的時候胖到86公斤，那時候我在大陸拍一部戲，後來播出時再去看真的慘不忍睹，所以慢慢有了維持體態的觀念，覺得要隨時調整好狀態。」

到現在年屆5字頭，黃少祺依舊不減風采，身材甚至比很多小鮮肉好，黃少祺表示：「其實這個歲數，光是呼吸、喝水、坐著不動都會一天比一天胖，以前可能每餐吃個七分飽，兩三天就覺得線條什麼都出來了，但現在節食的強度必須往上加，所以代謝力的調整非常重要！」

談到演員工作，黃少祺坦言經常拍到三更半夜，所以劇組時常在半夜發放宵夜，那時只要放飯時間一到就躲起來，不然光聞到香味，看到大家大快朵頤，很容易失控暴食！後來黃少祺找到可以大啖美食的方法：「平時吃代謝輔助食品『曲易』，不但可以盡情吃，而且排便順暢，代謝也變好了，沒有任何不舒服，吃兩三天我就很有感覺，甚至之前殺青後，為了籌備咖啡廳開幕，每天試吃10幾種甜點、三明治，稍微變胖一些，也能夠在短時間內降回來。」

▲為了上鏡狀態更好，晚上睡前黃少祺還會吃妖精5X，能幫助夜間代謝，加速能量消耗，代謝多餘油糖澱。（圖／品牌提供）
▲為了上鏡狀態更好，晚上睡前黃少祺還會吃妖精5X，能幫助夜間代謝，加速能量消耗，代謝多餘油糖澱。（圖／品牌提供）
而這次黃少祺為了展現50歲更勝以往的優秀體態，直接脫掉上衣變身性感救生員，還濕身大露超養眼「冰塊腹肌」，線條分明的體態在場所有人看了無不驚嘆連連。他表示自己除了積極運動，更分享日常搭配「曲易」的吃法。

黃少祺分享：「曲易的成分都是天然的不是藥，吃了不會不舒服，所以我自己從很久之前就開始吃了。午餐前，先吃仙女5X降低食慾；晚餐後吃魔鬼5X，裡面有歐美防彈配方沙棘果油、CLA紅花籽油，以好油取代壞油，強效排空力適合排便不順、頑固囤積、游泳圈困擾的族群。」

為了上鏡狀態更好，晚上睡前黃少祺還會吃妖精5X，能幫助夜間代謝，加速能量消耗，代謝多餘油糖澱。

對工作相當堅持的黃少祺表示：「我是一個線上演員，所以要對自己負責，體態好，觀眾看了也會舒服，給喜歡我的粉絲和觀眾一個交代，也給自己一個交代，我50歲都能做到了，大家試試一定也看的到改變。」



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