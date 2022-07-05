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6.8億打造《迫降》電影！男女要角共7位　全是超大咖演員

▲《緊急迫降》集結影帝影后宋康昊、李炳憲、全道嬿、金南佶、任時完、金素辰、朴海俊等一線演員共演。（圖／車庫娛樂）
▲《緊急迫降》集結影帝影后宋康昊、李炳憲、全道嬿、金南佶、任時完、金素辰、朴海俊等一線演員共演。（圖／車庫娛樂）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-07-05 15:49:59

南韓首部空難電影《緊急迫降》斥資275億韓元（約台幣6.8億元）打造，集結宋康昊、李炳憲、全道嬿、金南佶、任時完、金素辰、朴海俊等一線演員共演。導演韓在林表示《緊急迫降》是10年前就被委託製作的作品，對於華麗的演員陣容，導演說：「每位演員都在其他作品中擔綱主演，是電影製作人或導演都想合作的對象，沒想到這次竟然能讓他們一起參演這部作品，令我不敢置信！不像是在拍一部電影，而是有一種在拍7部電影的感覺！」

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▲宋康昊飾演追查前所未見航空災難事件的資深刑警。（圖／車庫娛樂）
▲宋康昊飾演資深刑警。（圖／車庫娛樂）
對於選擇參演《緊急迫降》的原因，坎城影后全道嬿表示：「我覺得導演的意圖很好，他說為了經歷過大小災難的人們，希望這部電影能成為撫慰他們的作品，我聽了導演的這段話才決定參演。」全道嬿這次在電影中飾演交通部長官一角，為了守護國民而積極處理前所未見的危機。

宋康昊表示：「我和李炳憲、全道嬿合作很久了，是很親近的關係，彼此默契也很好。當我看完電影成品後，我相信許多韓國觀眾一定都會喜歡！」全道嬿要宋康昊說個票房數字，宋康昊苦惱回應：「全道嬿演員很有自信的說數字了，但我無法說出口，我想李炳憲演員應該會知道吧！」沒想到李炳憲竟說：「剛才康昊哥說：『應該會到2千萬觀影人次吧！』」這讓宋康昊聽了慌張澄清：「我沒說過這種話！」

▲李炳憲飾演即使有飛行恐懼症，仍為了女兒一起搭上飛機的乘客一角。（圖／車庫娛樂）
▲李炳憲飾演即使有飛行恐懼症，仍為了女兒一起搭上飛機的乘客一角。（圖／車庫娛樂）
金南佶飾演賢秀，是拚命保護機上乘客的副機長，對於飾演的角色，他說「崔賢秀」十分理性，即使在危險的情況，也試圖要讓更多乘客活下去，展現出他的責任感，是很亮眼的人物。為了詮釋副機長角色，金南佶也接受實際的飛行訓練，「開拍前接受了實際的飛行訓練，在駕駛艙中從起飛到降落的瞬間，要按哪個按鈕、要照什麼順序去按等等，我都記起來了，因為希望能自然表現所有的動作」。

任時完飾演神祕乘客，他在製作發表會要介紹自己的角色時，面有難色的說：「很榮幸能和很厲害的前輩們合作！但因為我事先被告知不能透露太多我所飾演的角色相關內容，所以不太清楚可以說到什麼程度……」

《緊急迫降》故事敘述資深刑警仁浩（宋康昊 飾）收到有男子要對飛機進行恐怖攻擊的情報，在進行調查時，得知嫌犯搭乘KI501班機。在赫（李炳憲 飾）即使有飛行恐懼症，為了讓女兒接受治療仍一起搭機前往夏威夷，但一名四處走動、口出惡言的怪人讓在赫感到十分在意。KI501班機從仁川機場出發前往夏威夷的途中，有名男子因不明原因死亡，讓機艙內的乘客陷入恐懼中。國土交通部長官淑熙（全道嬿 飾）收到消息後，馬上成立恐怖攻擊應變中心，召開緊急對策會議，尋求讓KI501班機著陸的方法。《緊急迫降》8月12日在台上映。

▲全度妍飾演積極應對緊急狀態的交通部官員角色。（圖／車庫娛樂）
▲全道嬿飾演交通部官員角色。（圖／車庫娛樂）
▲金南佶飾演很有責任感的副機長。（圖／車庫娛樂）
▲金南佶飾演副機長。（圖／車庫娛樂）
▲任時完飾演獨自搭機的神祕乘客。（圖／車庫娛樂）
▲任時完飾演神祕乘客。（圖／車庫娛樂）
▲因《夫婦的世界》爆紅的朴海俊，飾演青瓦臺危機管理中心室長。（圖／車庫娛樂）
▲因《夫婦的世界》爆紅的朴海俊，飾演青瓦臺危機管理中心室長。（圖／車庫娛樂）

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