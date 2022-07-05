6.8億打造《迫降》電影！男女要角共7位　全是超大咖演員

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宋康昊表示：「我和李炳憲、全道嬿合作很久了，是很親近的關係，彼此默契也很好。當我看完電影成品後，我相信許多韓國觀眾一定都會喜歡！」全道嬿要宋康昊說個票房數字，宋康昊苦惱回應：「全道嬿演員很有自信的說數字了，但我無法說出口，我想李炳憲演員應該會知道吧！」沒想到李炳憲竟說：「剛才康昊哥說：『應該會到2千萬觀影人次吧！』」這讓宋康昊聽了慌張澄清：「我沒說過這種話！」
金南佶飾演賢秀，是拚命保護機上乘客的副機長，對於飾演的角色，他說「崔賢秀」十分理性，即使在危險的情況，也試圖要讓更多乘客活下去，展現出他的責任感，是很亮眼的人物。為了詮釋副機長角色，金南佶也接受實際的飛行訓練，「開拍前接受了實際的飛行訓練，在駕駛艙中從起飛到降落的瞬間，要按哪個按鈕、要照什麼順序去按等等，我都記起來了，因為希望能自然表現所有的動作」。
任時完飾演神祕乘客，他在製作發表會要介紹自己的角色時，面有難色的說：「很榮幸能和很厲害的前輩們合作！但因為我事先被告知不能透露太多我所飾演的角色相關內容，所以不太清楚可以說到什麼程度……」
《緊急迫降》故事敘述資深刑警仁浩（宋康昊 飾）收到有男子要對飛機進行恐怖攻擊的情報，在進行調查時，得知嫌犯搭乘KI501班機。在赫（李炳憲 飾）即使有飛行恐懼症，為了讓女兒接受治療仍一起搭機前往夏威夷，但一名四處走動、口出惡言的怪人讓在赫感到十分在意。KI501班機從仁川機場出發前往夏威夷的途中，有名男子因不明原因死亡，讓機艙內的乘客陷入恐懼中。國土交通部長官淑熙（全道嬿 飾）收到消息後，馬上成立恐怖攻擊應變中心，召開緊急對策會議，尋求讓KI501班機著陸的方法。《緊急迫降》8月12日在台上映。