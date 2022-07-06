日本動畫祭這裡看！《SPY×FAMILY間諜家家酒》第2季登場

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日本媒體特別研究《SPY×FAMILY》人氣大爆發的三大原因，除了原著漫畫在改編動畫前就深受漫畫迷喜愛，另兩大主因是擁有強大合作企劃以及主題曲，讓視聽眾能迅速擴展到動漫迷之外，包含開播前就在涉谷街頭進行鋪天蓋地的宣傳、迅速和各大品牌推出合作商品，而知名樂團「Official髭男dism」演唱的片頭曲〈Mixed Nuts〉更是連續十週蟬聯日本Billboard動畫歌曲冠軍寶座。
即將在MyVideo上檔的動畫電影全都擁有超高人氣，《刀劍神域劇場版-Progressive-無星夜的詠嘆調》的原著動畫已長紅10年，第二部劇場版作品一口氣橫掃全球4億台幣票房；《劇場版 Free! 男子游泳部-the Final Stroke–前篇》是由日本知名動畫製作公司「京都動畫」打造該系列的全新作品；《名偵探柯南：大怪獸哥梅拉VS假面超人》結合日本影視作品中最知名的偵探、怪獸與超人；《寶可夢：皮卡丘與可可的冒險》則是由主角小智和皮卡丘再度並肩踏上冒險之旅。
真人電影陣容也不容小覷，懸疑推理電影《輪到你了劇場版》集合戲劇版主要卡司田中圭、原田知世、西野七瀨和橫濱流星等人重新翻寫故事，男主角田中圭表示能夠再與這些演員們相聚，內心相當興奮，但談到再次演出主角「翔太」，他忍不住「抱怨」，笑言角色雖然是健身教練，「但實在也太弱了！」至於電影版的劇情發展為何，7月15日可至MyVideo收看。
改編漫畫的《我的夏日大戀習》描寫飾演高中生的上白石萌歌踏上尋父之旅之際與初戀相遇；改寫自震驚全韓「加濕器殺菌劑」殺人事件的《空氣殺人》；由薛景求主演富含歷史意義並兼具藝術美感的《茲山魚譜》；改編真實事件的超驚悚韓國恐怖片《春川神祕中邪事件》和漫威最新院線電影《奇異博士2：失控多重宇宙》都已在MyVideo上架。