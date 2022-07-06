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日本動畫祭這裡看！《SPY×FAMILY間諜家家酒》第2季登場

▲《SPY×FAMILY間諜家家酒》安妮亞顏藝大受歡迎。（圖／MyVideo）
▲《SPY×FAMILY間諜家家酒》安妮亞顏藝大受歡迎。（圖／MyVideo）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-07-06 07:30:00

影音平台推出超強日本動畫祭，包含動畫《SPY×FAMILY間諜家家酒》第一季全季內容、《刀劍神域劇場版-Progressive-無星夜的詠嘆調》、《劇場版 Free! 男子游泳部-the Final Stroke–前篇》，以及精彩日韓電影《輪到你了劇場版》、《空氣殺人》等片。其中《SPY×FAMILY》在東京電視台播出後，創下該台收視重播率最高紀錄，該動畫日前宣布將於10月推出第二季，讓粉絲們期待不已。

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▲《SPY×FAMILY間諜家家酒》一家三口感情受到關注。（圖／MyVideo）
▲《SPY×FAMILY間諜家家酒》一家三口感情受到關注。（圖／MyVideo）
《SPY×FAMILY》堪稱今年現象級爆紅動畫，以逗趣輕鬆的內容呈現出華麗緊張的間諜生活，個性鮮明的主角一家三口因此深受大眾喜愛，爸爸洛伊德是臥底能力一流的間諜，工作時冷酷無情，私下卻會被小事打動；媽媽約兒談吐舉止看似無害，但每到夜晚就化身為職業殺手；「傻萌甜」女兒安妮亞則擁有讀心能力，三人雖然無血緣關係，卻在各種考驗中慢慢加深彼此羈絆，觀眾們也彷彿在每集短短的時間裡和他們一起生活。

日本媒體特別研究《SPY×FAMILY》人氣大爆發的三大原因，除了原著漫畫在改編動畫前就深受漫畫迷喜愛，另兩大主因是擁有強大合作企劃以及主題曲，讓視聽眾能迅速擴展到動漫迷之外，包含開播前就在涉谷街頭進行鋪天蓋地的宣傳、迅速和各大品牌推出合作商品，而知名樂團「Official髭男dism」演唱的片頭曲〈Mixed Nuts〉更是連續十週蟬聯日本Billboard動畫歌曲冠軍寶座。

▲《劇場版 Free！男子游泳部-the Final Stroke-前篇》畫面養眼。（圖／MyVideo）
▲《劇場版 Free！男子游泳部-the Final Stroke-前篇》畫面養眼。（圖／MyVideo）
即將在MyVideo上檔的動畫電影全都擁有超高人氣，《刀劍神域劇場版-Progressive-無星夜的詠嘆調》的原著動畫已長紅10年，第二部劇場版作品一口氣橫掃全球4億台幣票房；《劇場版 Free! 男子游泳部-the Final Stroke–前篇》是由日本知名動畫製作公司「京都動畫」打造該系列的全新作品；《名偵探柯南：大怪獸哥梅拉VS假面超人》結合日本影視作品中最知名的偵探、怪獸與超人；《寶可夢：皮卡丘與可可的冒險》則是由主角小智和皮卡丘再度並肩踏上冒險之旅。

真人電影陣容也不容小覷，懸疑推理電影《輪到你了劇場版》集合戲劇版主要卡司田中圭、原田知世、西野七瀨和橫濱流星等人重新翻寫故事，男主角田中圭表示能夠再與這些演員們相聚，內心相當興奮，但談到再次演出主角「翔太」，他忍不住「抱怨」，笑言角色雖然是健身教練，「但實在也太弱了！」至於電影版的劇情發展為何，7月15日可至MyVideo收看。

改編漫畫的《我的夏日大戀習》描寫飾演高中生的上白石萌歌踏上尋父之旅之際與初戀相遇；改寫自震驚全韓「加濕器殺菌劑」殺人事件的《空氣殺人》；由薛景求主演富含歷史意義並兼具藝術美感的《茲山魚譜》；改編真實事件的超驚悚韓國恐怖片《春川神祕中邪事件》和漫威最新院線電影《奇異博士2：失控多重宇宙》都已在MyVideo上架。

▲《刀劍神域劇場版-Progressive-無星夜的詠嘆調》橫掃全球4億台幣票房。（圖／MyVideo）
▲《刀劍神域劇場版-Progressive-無星夜的詠嘆調》橫掃全球4億台幣票房。（圖／MyVideo）
▲《輪到你了 劇場版》田中圭（左）再次出演男主角。（圖／MyVideo）
▲《輪到你了 劇場版》田中圭（左）再次出演男主角。（圖／MyVideo）

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