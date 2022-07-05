▲ 特斯拉專用！普利司通電動車專用胎 T005 EV 登台

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電動車台灣需求強勁

電動車輪胎

T005 EV

五大性能

台灣在 2022 年 1 月至 5 月已有超過3 ,000 輛電動新車掛牌,，對比去年同期整體電動車銷售量幾乎翻倍成長。日本普利司通特斯拉車款專用T005 EV輪胎擁有節能續航、舒適靜謐、濕地安全、磨耗性能與操控性能五大性能。T005 EV 輪胎採用 B·SILENT 靜謐技術，以內部海綿吸收輪胎內部產生的聲波，可以顯著減少車輛在行駛過程中產生的雜訊，進一步提升輪胎駕駛的舒適性，有效減少電動車的胎噪問題，感受安靜駕駛體驗。輪胎外觀亦採用日本普利司通 LUXBLACK 技術，提升胎邊對比度，顯著增加吸收光線效果，提升輪胎視覺效果。





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Outdoor Life

戶外探索

生活體驗」二十萬獎項

註一：詳細暑期販促內容以活動官網公告為主。日本普利司通保有最終活動決議權。



