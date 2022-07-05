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特斯拉專用！普利司通電動車專用胎 T005 EV 登台

▲ 特斯拉專用！普利司通電動車專用胎 T005 EV 登台
▲ 特斯拉專用！普利司通電動車專用胎 T005 EV 登台

2GameSome - 有車賞

2022-07-05 18:55:01

日本普利司通首款電動車汽車輪胎特斯拉專用胎 T005 EV 正式在台上市，同時迎接夏季旅遊需求，舉辧「Outdoor Life 戶外探索 生活體驗」活動，即日起至 2022/8/31 凡升級指定輪胎裝備，好禮二重送，不僅可抽 SNOW PEAK 帳篷、領航家行動冰箱等總值 20 萬好禮之外，買指定品項就送陶瓷電火鍋、大理石重力鑄鐵鍋、野炊輕便雙套鍋組等獎項，除大理石重力鑄鐵鍋外，其他贈送獎項直接加碼登錄 LINE 安心保固，即享免費全年保固服務。

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電動車台灣需求強勁  電動車輪胎 T005 EV 五大性能

台灣在 2022 年 1 月至 5 月已有超過3 ,000 輛電動新車掛牌,，對比去年同期整體電動車銷售量幾乎翻倍成長。日本普利司通特斯拉車款專用T005 EV輪胎擁有節能續航、舒適靜謐、濕地安全、磨耗性能與操控性能五大性能。T005 EV 輪胎採用 B·SILENT 靜謐技術，以內部海綿吸收輪胎內部產生的聲波，可以顯著減少車輛在行駛過程中產生的雜訊，進一步提升輪胎駕駛的舒適性，有效減少電動車的胎噪問題，感受安靜駕駛體驗。輪胎外觀亦採用日本普利司通 LUXBLACK 技術，提升胎邊對比度，顯著增加吸收光線效果，提升輪胎視覺效果。

胎面的 3D 設計，溝槽花紋和新的花紋形狀相結合，改善磨損能量有效性，提升磨耗壽命；花纹剛性，同步提升操控駕駛體驗，讓轉向力均匀分佈在整個接觸面上，使得轉向更加順暢及操控性提升；花纹間距與溝槽深度比例優化增加接地面積，緩衝不平路面產生的衝擊，提升舒適性能。

此外，T005 EV 輪胎更使用 ENLITEN 新技術，通過輕量化設計，及降低輪胎滾阻的同時，進一步減少汽車的能源消耗與二氧化碳排放量，擁有歐盟輪胎標籤等級 A 级；輪胎採用的創新胎面花紋設計，能夠有效提升濕滑路面制動，包含煞車與抓地力，使車輛能夠應對在駕駛過程中多變路況，提升雨天環境下的駕駛安全。此外，通過增大胎面接地面積設計，來實現輪胎操控性及舒適性的提升。

Outdoor Life 戶外探索 生活體驗」二十萬獎項

日本普利司通舉辧「Outdoor Life 戶外探索 生活體驗」活動，即日起至 2022/8/31 凡升級指定輪胎裝備，好禮二重送，不僅可抽包含領航家行動冰箱、SNOW PEAK 帳篷、日本 FURIMORI 富力森家電、Philips 藍牙喇叭、法國 AGiM 阿基姆火烤兩用電烤爐之外，買指定品項就送陶瓷電火鍋、大理石重力鑄鐵鍋、野炊輕便雙套鍋組等獎項，除大理石重力鑄鐵鍋外，其他贈送獎項直接加碼登錄 LINE 安心保固，即享免費全年保固服務*註一。

註一：詳細暑期販促內容以活動官網公告為主。日本普利司通保有最終活動決議權。

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