休旅當道，或許Skoda Scala也是個好主意？

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為什麼大家都愛休旅？
要說服別人，先得說出個所以，為何大家都愛休旅？幾個理由：空間大、彈性佳、流行性且夠帥氣，而這些，掐指一算還也都屬Skoda Scala強項，怎麼說？你看那4,362mm的車長，標準的中型掀背車格，但在混搭旅行車的調調下，卻能換得467升的行李廂容積與寬敞後座，然後當6/4分離的後座椅背前傾，置物空間還能整個大幅擴延，再加上身擁歐系旅行車精髓，輕鬆站上潮流最前線，連同矯矯不群的抖擻設計，動感有餘，都會氣質更是濃郁到滿溢，也就是說CUV有的優點，Skoda Scala也都一應俱全，而且還要來得風格獨具且更具魅力。
波希米亞狂想曲
回歸正題，之所以喜歡Skoda Scala，才剛提及的風格與魅力，絕對是不容忽視的重心，設計面向看，這款約略介於掀背車與旅行車之間的物種，完美兼顧兩者的特質與氣質，利用更寬也更低的車身壓低視覺比重，再透過源自Vision RS Concept的新世代家族設計語彙雕琢，以銳利的折線與分明的稜角形塑品牌向來強調的波希米亞水晶意象，由此而來無論動或不動，在在令人怦然心動。
同樣的設計主軸也延續至座艙內，既為概念，Vision RS Concept的神髓自是由外到內，像是懸浮式8吋中央觸控螢幕便輕易引燃科技想望，而10.25吋全彩數位儀錶更在2022年成為全車系標準配置，至於對稱式的控台佈局與工整雅緻的人車介面一如家族所有成員，安排一派合理且操作起來就手親切，大面積似金屬卻又帶點木質聯想的暖色調刷紋飾板則同步成為視覺重心，再加上由真皮、Alcantara類麂皮與打孔皮所共組的跑車化座椅，Skoda Scala展現出專屬歐洲風格的動感與熱情，同時保有嚴謹紮實的原生調性。
座艙，正是Skoda Scala的強項所在
別光用看的，坐進Skoda Scala便知，空間豈只休旅才夠格？整體位置放低的中控台，成就寬廣而明亮的視野廣度，而設定規劃得宜的車室空間，更讓身處前後座同樣感到自在無窒礙，後排即便乘坐三名成人依然舒適不彆扭，於此同時也依舊保有相當充裕的腳部、腿部、膝部與頭部空間，全車滿載出遊，依舊一派舒適寬裕。
當然行李廂所具備的大容積，也共同成就Skoda Scala的實用性，一般狀態下的467升便已相當充足，一旦將後座椅背悉數放倒更能一次將數據推至1,410升，以今天所試的頂規豪華菁英版來說，同步對應行李廂底板平整化設計，同時亦可上下雙層調整底板靈活擴充機能，以其寬廣的胃納量，對應一般家庭的育兒或購物需求絕對綽綽有餘。
至於配備部分不僅全車系配置其上的雙區恆溫空調、後座出風口、Air Care抗過敏原及濕度調節系統、Apple CarPlay/Android Auto與Smart Link+智慧型裝置互聯系統、前後座USB Type-C插孔及Push Start免鑰匙引擎啓閉系統應有盡有，身為小旗艦的豪華菁英版就連雙前座電熱功能及LED氛圍燈亦一應俱全，全然無負Skoda向來予人料好實在大碗滿意的初衷。
1.5 TSI，兼顧節能與性能的選項
動力上有別於搭載1.0 TSI的動能版與豪華動能版，Skoda Scala豪華菁英版所配置的，自是那具膾炙人口的1.5 TSI直列四缸渦輪增壓汽油動力，不僅擁有150hp/25.5kgm最大輸出，搭配七速雙離合器自手排變速系統後，更能換得8.2秒靜止破百的加速實力，與此同時也配置ACT汽缸間歇功能，在輕負荷一如高速巡航或下坡路段可暫停兩缸的點火與供油，連同阻力更小的APS汽缸塗層技術，藉以獲得更加精省的油耗表現，由此而來平均每公升可跑出17km的成績，甚且超越更小排量引擎的節能表現。
體現在駕馭感受上，Skoda Scala豪華菁英版憑藉動力系統的強勁輸出，帶來令人大呼過癮的暢快，自起步開始便能感受到蓄勢待發的推力，而一般小排量引擎難以顧及的中尾段加速與再加速考驗，於此同樣有著令人喜出望外的表現，而身處駕駛座你同樣可以盡情體驗專屬歐系性能車的流暢與快意，搭配MQB平台輕敏靈動的底盤調性以及調校得宜的懸吊反應，一般速域下依舊保有紮實舒適的乘坐感受，一旦將車逐漸逼往極限，更能展現夠火侯的循跡反應與車頭指向性，而這不正是你我之所以深愛歐洲車的理由？
聰明EYE讓你更聰明
至於當下最受重視的ADAS部分，Skoda Scala亦有「聰明EYE」駕馭系統以之對應，不僅原本既有跟車速度達210km/h的全速率ACC主動式定速跟車系統、延伸至70公尺的車側盲點警示系統、附行人偵測功能的Front Assist前方輔助系統、Lane Assist車道維持及偏移警示系統一應俱全，九氣囊與MKB二次碰撞預煞系統亦為標準配備，新年式車款更加入Travel Assist智慧車陣輔助系統，只需一鍵便可召喚ACC、Lane Assist、Front Assist及Side Assist，輕輕鬆鬆便能體驗先進科技所帶來的安全與便利。
如何？跟著我們走一圈，是不是也開始認同「不一定非休旅不可」的理路與思緒？特別是伴隨我們的還是兼容掀背與旅行車優勢的Skoda Scala，不僅實用機能與彈性俱佳，空間效率同樣不遑多讓，與此同時還能保有更暢快恣意的駕馭感受，最重要的同時奉上不可多得的獨到品味與超然個性，選車就選最適合自己的，既然生活切忌隨波逐流，買車又何須人云亦云？
或許對你而言，Skoda Scala同樣會是更適合的選擇也說不定。