從愛好者成代言人─林志穎分享XPEL使用心得，對重返賽場興趣濃

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林志穎長久以來是眾人皆知的愛車人，也熱衷於賽車運動，這回成為XPEL之品牌代言人，還自導自演拍攝宣傳短片，可說是相當全方位。提到多年使用XPEL產品的心得，他認為最值得推薦的就是XPEL保護膜具備刮痕自體修復功能，其表示過去使用的汽車保護膜，在使用一段時間後，不免還是會出現細紋，一定時間還是得更換重貼，但XPEL保護膜的自體修復功能，只要用熱水淋過擦拭，或經過陽光曝曬，就會自動恢復成原樣，還提供10年保固，真的是可以一勞永逸。而且還不會退色或變色，以往他牌保護膜在撕起後，都會有變黃等現象，所以起初第一次使用XPEL保護膜時，還笑稱兩、三年就會更換，這讓XPEL 亞太區總裁卜怡君聽得一頭霧水，不解林志穎為何貼膜後，兩、三年就要再更換，才知道林志穎使用原來其他保護膜的經驗不算好，林志穎在實際使用XPEL保護膜後，才深刻了解其保護作用與優勢，10年保固，保證不脫膠、不起泡等特色，讓他終於可以不再需要兩、三年就得重新換貼保護膜，省下了不少費用。
接著林志穎另表示，當前車廠提供客製化選色服務越來越普遍，越來越多車主捨得加價選擇自己喜愛的車色，在使用XPEL保護膜後，更可以有效保護原車漆亮麗如新，保持原車漆漸漸成為許多愛車人注重的要點，進一步可達到保值的效果，卜怡君總裁便補充，當車輛使用過後，全車的零組件損壞後都可以更新為原廠新品，唯獨車漆是無法更新的，一些高價車款一旦車輛外觀有所損害，非原車漆，都會影響日後的轉手車價，因此使用XPEL保護膜，更可以達到保護原車漆的效果，讓車更為保值。愛車如癡的林志穎表示，他的車上只會放行照，飲食是大忌，也不能穿過硬材質的牛仔褲，褲上也不能有鈕扣，避免刮傷內裝。
同時，卜怡君總裁則補充道，貼了保護膜，還是得維持平時的清潔工作，而不是真的貼了保護膜後，就完全不去理車輛清潔。林志穎則是分享了一段過去剛入演藝圈的小故事，當年公司贈送他一輛BMW 325，結果粉絲很熱情的表示要幫他洗車，結果工作結束後，發現整輛車被洗得都是刮痕，多希望當年就有XPEL保護膜可以貼，就不怕被非專業洗車者刮傷愛車了。
至於談到隔熱紙的部分，林志穎表示身為藝人，很容易被跟拍，過去都習慣貼深色隔熱紙，透光度低，且一般人都會認為越黑的隔熱紙就會隔熱效果越好，但還是得以實際科學測試數據為準，對此卜怡君總裁也補充說明，在相同材質等條件下，的確顏色越深的隔熱紙原則上還是比較能隔絕掉較多的光線，能隔開基本光線熱能的效果的確會好一些，但還是得視實際使用需求來選擇適合的隔熱紙，不同配方能呈現不同效果，林志穎就提到，過去為了隱私，前檔也都會選擇深色隔熱紙，但隨著年紀增長，夜間視力略減，因此就得選擇透光性更好的隔熱紙，例如當天發表的PRIME XP 多層貴金屬隔熱紙系列中的XP70的透光性就達74%，現場以儀器實測不僅隔熱效果顯著，還可以保有良好的透光度，卜怡君總裁對此也分享了媒體朋友的經驗，表示也有他牌推出透光性70%的隔熱紙，但實際通透度與XPEL相比還是略有差異。
林志穎也分享偶爾喜歡上山路遛車，在行經有樹陰的路段，光線常會瞬間變化，部分隔熱紙反而會出現瞬間白茫的現象，使用XPEL隔熱紙就未曾發生此現象。
關於如何選擇隔熱紙，卜怡君總裁再次強調，消費者還是得實際需求來選配熱紙，若在車內仍會使用電子產品，就可以選擇奈米陶瓷系列的隔熱紙，如果不常使用電子產品，又希望有更高的隱蔽性，就可以選擇新推出的PRIME XP 多層貴金屬隔熱紙。
近年也跨足建築業的林志穎表示，建築使用隔熱紙的重要性不亞於汽車，建築面對陽光照射的面積遠大於汽車，整棟大樓若未做好有效的隔熱，就必須仰賴空調來降低室內溫度，若能使用隔熱紙，也能達到節能降溫的效果，同時，若是發生玻璃破裂時，也能避免玻璃飛散，多一道安全防護。
最後媒體朋友提到，近日台灣賽車運動再掀熱度，詢問林志穎是否有再次參賽的意願，林志穎回答道，日前曾試駕TCR廠車，對其性能與過彎穩定性讚不絕口，直說若是XPEL肯贊助可以考慮參賽，卜怡君總裁也順勢表達雙方可在賽車方面的合作方案做進一步地討論，也許有一天真的會有XPEL車隊誕生，林志穎駕著新賽車參賽，車迷與林志穎的粉絲們就敬請期待了。