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既純粹又前衛！Land Rover Defender 90 V8 Carpathian Edition 以矛盾衝突挑戰頂峰

▲ 既純粹又前衛！Land Rover Defender 90 V8 Carpathian Edition 以矛盾衝突挑戰頂峰
▲ 既純粹又前衛！Land Rover Defender 90 V8 Carpathian Edition 以矛盾衝突挑戰頂峰

2GameSome - 有車賞

2022-07-06 09:25:00

以當前造車科技，Land Rover Defender 無論是 D250 柴油擔當，還是 P300 的汽油身份，強悍的動力輸出相信都能應付多數惡劣地形，但為何當 V8 版本一出立刻吸引所有目光？就像那機械錶上的三問報時或陀飛輪的裝置般，無關實用，盡是對於極致工藝的追求。

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Land Rover Defender 90 V8 Carpathian Edition 特仕版 2022 年式配額已完售。2023 年式建議售價為新台幣 641 萬元。
Land Rover Defender 90 V8 Carpathian Edition 特仕版 2022 年式配額已完售。2023 年式建議售價為新台幣 641 萬元。
在電力驅動即將一步步取得車輛動能的主控權之際，眼前的此輛 Defender 90 V8 Carpathian Edition，就像大不列顛王國對於過往榮光展現出的忸傲態度，引擎蓋下的 5.0 升 V8 機械增壓引擎無論是怠速時的低鳴，或是全力催鼓時的咆哮，絕對都是讓從小由辛烷值餵養而大的傳統車迷腎上腺素飆升的毒藥。或許對一輛車高將近兩米、擁有 90cm 涉水深度的 Defender 而言，這動力無法彌補其渾身以越野導向的設定、讓其可以在直線、彎道中大殺四方，但渾厚的聲浪，卻也與其 man 味十足的外型完美匹配，就像好萊塢電影中的經典肌肉車般，誰管真能與當代超跑捉對廝殺？那不修邊幅的粗獷，就足以成為讓人魂牽夢縈的夢想。

搭載 5.0L 八缸機械增壓汽油引擎，最高馬力 525ps / 6500rpm 與 625Nm / 5500rpm。
搭載 5.0L 八缸機械增壓汽油引擎，最高馬力 525ps / 6500rpm 與 625Nm / 5500rpm。
Defender 90 V8 Carpathian Edition 擁有 38/31/40 度的越野黃金三角。
Defender 90 V8 Carpathian Edition 擁有 38/31/40 度的越野黃金三角。
不修邊幅的粗獷，指得是從車尾四只排氣尾管爆發出的音浪，但對於出生英國休旅名門望族的 Defender 而言，由外至內仍有細膩的包裝。以深色頂級喀爾巴阡灰金屬漆搭配緞光防護膜，雖然不是消光車漆的處理，但卻也因此對於車漆有了多一層的保護，且在車漆與保護膜的互相搭配下，更展現出多一分的層次感；再搭配上如引擎蓋上的金屬防滑板、深色車型銘牌，再點綴亮黑色的 22 吋鋁合金輪圈，Defender 90 V8 Carpathian Edition 不僅暗黑深邃，更如黑洞般完全吸收你的目光焦點。

外觀以深色頂級喀爾巴阡灰金屬漆搭配緞光防護膜。
外觀以深色頂級喀爾巴阡灰金屬漆搭配緞光防護膜。
在車漆與保護膜的互相搭配下，更展現出多一分的層次感。
在車漆與保護膜的互相搭配下，更展現出多一分的層次感。
標配矩陣式 LED 頭燈，並具備前霧燈與頭燈清洗器。
標配矩陣式 LED 頭燈，並具備前霧燈與頭燈清洗器。
配備 22 吋五輻亮黑色輪圈搭配黑色卡鉗，卡鉗由大廠 Brembo 代工。
配備 22 吋五輻亮黑色輪圈搭配黑色卡鉗，卡鉗由大廠 Brembo 代工。
車尾排氣管採用雙側四出設定。
車尾排氣管採用雙側四出設定。
以黑色作爲內裝主題，檀木黑溫莎皮革搭配類麂皮包覆，有頂級舒適，也有一流握感，當然，以 641 萬身價躍居 Defender 家族的身價王，雙前座 14 向電動調整並具備通風、加熱與記憶功能，連後座也有加熱機制，在 90 短軸的空間內，硬是塞了三區恆溫空調，而全景玻璃天窗、環艙頂級氣氛燈、 Meridian 700W 頂級數位化環繞音響與含 PM2.5 懸浮微粒過濾功能的車室負離子系統，更為其錦上添花、清楚的告訴車主你的銀兩花在哪。

內裝以檀木黑溫莎皮革搭配類麂皮包覆。
內裝以檀木黑溫莎皮革搭配類麂皮包覆。
類麂皮包覆方向盤採電動調整方式，並具備加熱功能。
類麂皮包覆方向盤採電動調整方式，並具備加熱功能。
雙前座 14 向電動調整與通風、記憶、加熱功能。
雙前座 14 向電動調整與通風、記憶、加熱功能。
後座同樣具備加熱功能。
後座同樣具備加熱功能。
標準乘坐狀態下後廂容積為 297 公升。
標準乘坐狀態下後廂容積為 297 公升。
為了便利行李箱放置或拿取物品，可從後廂一側控制電子氣壓懸吊系統，讓車身抬升或下降。
為了便利行李箱放置或拿取物品，可從後廂一側控制電子氣壓懸吊系統，讓車身抬升或下降。
提供 110V AC 電源插座，最大輸出功率為 180W。
提供 110V AC 電源插座，最大輸出功率為 180W。
當然，新世代 Defender 該有的數位進化，如 11.4 吋 Pivi Pro 多媒體觸控式顯示螢幕、 12.3 吋全數位化 HD 虛擬儀錶板、抬頭顯示器、無線 Apple CarPlay 與 Android Auto 智慧型手機連網功能無一漏缺。而更讓人玩味的是，Defender 90 V8 Carpathian Edition 上兼具著品牌最新科技與內燃機動力最後的大排氣量堅持，這種前衛與傳統的衝突，竟讓其多了分矛盾的美感。

配備 12.3 吋全數位化 HD 虛擬儀錶板。
配備 12.3 吋全數位化 HD 虛擬儀錶板。
中控台為 11.4 吋 Pivi Pro 多媒體觸控式顯示螢幕。
中控台為 11.4 吋 Pivi Pro 多媒體觸控式顯示螢幕。
標配 ClearSight 電子車內後視鏡。
標配 ClearSight 電子車內後視鏡。
無線充電板也為標配。
無線充電板也為標配。
22 吋的胎圈配置，自然不是個適合上山下海挑戰險境的配置，但該有的 EAS 電子氣壓懸吊系統、ATPC 全地形行進控制系統、Terrain Response 2 第二代全地形反應系統含動態控制系統、360 環景與 ClearSight 對地視野、電動伸縮拖車勾、進階拖曳輔助，以及讓越野迷口水流滿地的 38/31/40 度的越野黃金三角，也清楚的告訴你，只要換上對的胎圈組合，Defender 90 V8 Carpathian Edition 還是可以成為從容征服山野的高手。

標配電動伸縮拖車勾與進階拖曳輔助。
標配電動伸縮拖車勾與進階拖曳輔助。
試駕過程很「Land Rover」的天氣，驚人的超大雨勢讓人只能把握直線一嚐 Defender 90 V8 Carpathian Edition 的加速能耐，雖然沒有當前頂級性能休旅車的 4 秒台實力，但當油門一深、車頭一抬，那種重心轉移的樂趣，卻也讓人樂此不彼的一試再探，不慎清晰的轉向手感與行程仍不算短的懸吊幾何，無法讓 Defender 90 V8 Carpathian Edition 在彎道上與排氣量小上一倍的鋼砲一較高下，但機械錶從來就沒有要與 GPS 電波太陽能時計一拼準度的念頭，那種對純粹力量的追求，分秒不差的精準反而不一定是最完美。

動力銜接 8 前速 ZF 自排變速系統，0-100 km/h 加速僅需 5.2 秒，極速達 240 km/h。
動力銜接 8 前速 ZF 自排變速系統，0-100 km/h 加速僅需 5.2 秒，極速達 240 km/h。
鍍鉻換檔撥片與皮革包覆排檔桿，讓操控過程更具質感。
鍍鉻換檔撥片與皮革包覆排檔桿，讓操控過程更具質感。
油門一深，、車頭一抬，那種重心轉移的樂趣，讓人樂此不彼的一試再探。
油門一深，、車頭一抬，那種重心轉移的樂趣，讓人樂此不彼的一試再探。
電子氣壓懸吊系統與 Adaptive Dynamics 主動動態系統透過每秒高達 500 次駕駛動作分析，盡可能維持車身平穩，但考量越野身份，彎中側傾仍屬明顯。
電子氣壓懸吊系統與 Adaptive Dynamics 主動動態系統透過每秒高達 500 次駕駛動作分析，盡可能維持車身平穩，但考量越野身份，彎中側傾仍屬明顯。
或許，在性能吉普車或是性能休旅車的領域中，Defender 90 V8 Carpathian Edition 不會是以加速實力或馬力數據爭霸的王者，但要論渾身散發的獨特個性、兼具嶄新數位科技與傳統辛烷值的滿溢，再佐以英國佬那種傲氣與優雅，Defender 90 V8 Carpathian Edition 的魅力，絕對會讓一票車迷拜倒在她的石榴裙。

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