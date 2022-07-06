▲ 既純粹又前衛！Land Rover Defender 90 V8 Carpathian Edition 以矛盾衝突挑戰頂峰

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在電力驅動即將一步步取得車輛動能的主控權之際，眼前的此輛 Defender 90 V8 Carpathian Edition，就像大不列顛王國對於過往榮光展現出的忸傲態度，引擎蓋下的 5.0 升 V8 機械增壓引擎無論是怠速時的低鳴，或是全力催鼓時的咆哮，絕對都是讓從小由辛烷值餵養而大的傳統車迷腎上腺素飆升的毒藥。或許對一輛車高將近兩米、擁有 90cm 涉水深度的 Defender 而言，這動力無法彌補其渾身以越野導向的設定、讓其可以在直線、彎道中大殺四方，但渾厚的聲浪，卻也與其 man 味十足的外型完美匹配，就像好萊塢電影中的經典肌肉車般，誰管真能與當代超跑捉對廝殺？那不修邊幅的粗獷，就足以成為讓人魂牽夢縈的夢想。
不修邊幅的粗獷，指得是從車尾四只排氣尾管爆發出的音浪，但對於出生英國休旅名門望族的 Defender 而言，由外至內仍有細膩的包裝。以深色頂級喀爾巴阡灰金屬漆搭配緞光防護膜，雖然不是消光車漆的處理，但卻也因此對於車漆有了多一層的保護，且在車漆與保護膜的互相搭配下，更展現出多一分的層次感；再搭配上如引擎蓋上的金屬防滑板、深色車型銘牌，再點綴亮黑色的 22 吋鋁合金輪圈，Defender 90 V8 Carpathian Edition 不僅暗黑深邃，更如黑洞般完全吸收你的目光焦點。
以黑色作爲內裝主題，檀木黑溫莎皮革搭配類麂皮包覆，有頂級舒適，也有一流握感，當然，以 641 萬身價躍居 Defender 家族的身價王，雙前座 14 向電動調整並具備通風、加熱與記憶功能，連後座也有加熱機制，在 90 短軸的空間內，硬是塞了三區恆溫空調，而全景玻璃天窗、環艙頂級氣氛燈、 Meridian 700W 頂級數位化環繞音響與含 PM2.5 懸浮微粒過濾功能的車室負離子系統，更為其錦上添花、清楚的告訴車主你的銀兩花在哪。
當然，新世代 Defender 該有的數位進化，如 11.4 吋 Pivi Pro 多媒體觸控式顯示螢幕、 12.3 吋全數位化 HD 虛擬儀錶板、抬頭顯示器、無線 Apple CarPlay 與 Android Auto 智慧型手機連網功能無一漏缺。而更讓人玩味的是，Defender 90 V8 Carpathian Edition 上兼具著品牌最新科技與內燃機動力最後的大排氣量堅持，這種前衛與傳統的衝突，竟讓其多了分矛盾的美感。
22 吋的胎圈配置，自然不是個適合上山下海挑戰險境的配置，但該有的 EAS 電子氣壓懸吊系統、ATPC 全地形行進控制系統、Terrain Response 2 第二代全地形反應系統含動態控制系統、360 環景與 ClearSight 對地視野、電動伸縮拖車勾、進階拖曳輔助，以及讓越野迷口水流滿地的 38/31/40 度的越野黃金三角，也清楚的告訴你，只要換上對的胎圈組合，Defender 90 V8 Carpathian Edition 還是可以成為從容征服山野的高手。
試駕過程很「Land Rover」的天氣，驚人的超大雨勢讓人只能把握直線一嚐 Defender 90 V8 Carpathian Edition 的加速能耐，雖然沒有當前頂級性能休旅車的 4 秒台實力，但當油門一深、車頭一抬，那種重心轉移的樂趣，卻也讓人樂此不彼的一試再探，不慎清晰的轉向手感與行程仍不算短的懸吊幾何，無法讓 Defender 90 V8 Carpathian Edition 在彎道上與排氣量小上一倍的鋼砲一較高下，但機械錶從來就沒有要與 GPS 電波太陽能時計一拼準度的念頭，那種對純粹力量的追求，分秒不差的精準反而不一定是最完美。
或許，在性能吉普車或是性能休旅車的領域中，Defender 90 V8 Carpathian Edition 不會是以加速實力或馬力數據爭霸的王者，但要論渾身散發的獨特個性、兼具嶄新數位科技與傳統辛烷值的滿溢，再佐以英國佬那種傲氣與優雅，Defender 90 V8 Carpathian Edition 的魅力，絕對會讓一票車迷拜倒在她的石榴裙。