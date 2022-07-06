如何提升免疫防中重症？　醫師揭秘技：「營養素＋水」漱口保護口腔粘膜提升免疫力

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林侑融博士解釋，人體有兩大免疫軍隊，即「先天免疫」與「後天免疫」。
第一道防線：先天免疫
腸道、口腔以及呼吸道黏膜（歸屬於Mucosa associated lymphoid tissue黏膜相關淋巴組織）是身體的第一道防線，屬於沒有特異性的防禦機制。
第二道防線：後天免疫
後天免疫提供可辨別病毒的「抗體」，屬於有特異性的防禦機制。施打疫苗後或自然感染後產生的抗體，即為人體的第二道免疫防線。
林侑融進一步解釋，病毒在打敗第一道防線的先天性免疫軍隊後進入體內並大量複製，這時抗體才會派上用場。
但由於病毒可藉由「突變」來閃躲人體免疫系統進入到體內，此現象稱為免疫逃脫（Immune Evasion）。由於新冠感染的後遺症很多，最好是一開始就避免病毒進入到體內，而這就必須先加強先天免疫系統的防線。
另外，研究人員建議，抗病毒（Anti-viral ）的策略應該使用多標靶雞尾酒方式，從多個管道來防堵病毒，才能有效預防病毒入侵。
如何有效使用營養製劑
林侑融建議，民眾可先透過檢驗來確認健康狀況，再依據檢驗結果，來決定「個人化」營養製劑的劑量，這樣才能知道劑量是吃得過多還是過少，也才能發揮最大的功效。
除了常規治療之外，林侑融也分享以下幾個防疫期間她自用的天然營養製劑：
1. 紫錐花（Echinacea Purpurea）
富含烷醯胺、酚酸類、多醣體成份，2021年的一項研究指出，紫錐花能加強干擾素訊息、增強先天免疫的基因表現。「干擾素」是人體對抗病毒入侵最快的反應部隊，具有抗病毒、抑制病毒複製的作用。當干擾素分泌不足時，感染會變得更嚴重。2021年也有一項研究發現，紫錐花能在5天內降低新冠輕症病毒量達99%，相較於對照組，則需8天才能降低病毒量。研究人員認為，因無症狀患仍仍者依然會散播病毒，所以唯有將病毒量降下來，才能有效阻擋病毒傳播，同時降低重複感染的人數。
2. 橄欖葉
橄欖葉具有不易被有害微生物感染和傷害的特性，富含多酚物質，如橄欖甙、洋橄欖內酯酸、洋橄欖內酯鈣，能廣泛抑制不同種類的病原菌（Anti-microbiol），如葡萄球菌、肺炎求菌、綠膿桿菌、大腸桿菌、流感病毒、帶狀皰疹病毒等。不但如此，最新研究發現，橄欖葉能夠抑制新冠病毒。
研究也發現，新冠病毒容易發生共同感染（Coinfection）其他12種病毒、7種黴菌、以及7種細菌，如流感病毒、呼吸道融合病毒、肺炎鏈球菌、霉漿菌、白色念珠菌等。巴西研究發現，有共同感染的新冠患者，死亡率是沒有共同感染者的2.5倍。因此，有時患者不是因為新冠病毒而致命，而是因共同感染的病菌引發免疫大發炎而喪命。事實上，人體本來就帶有少量的細菌和黴菌，俗稱伺機性病原菌，趁人體免疫力低下時引發感染。因此，平時就要抑制它們過度增生，避免有長期的慢性感染，才是後疫情自保的最佳方式。
3. 兒茶素
從綠茶萃取出來的兒茶素分子能抑制誘發發炎的發炎蛋白酶（Inflammasome），降低細胞激素風暴，抑制新冠病毒複製，達到抗病毒的效果，同時也有效預防流感病毒。
4. 維生素A
對於保護先天免疫力的黏膜完整性很重要，抗發炎、提升免疫力、控管T細胞、分泌型免疫球蛋白A、細胞激素的產生，讓身體有效對抗病毒感染，降低症狀天數與感染發生的機率。
成人建議劑量為一天5000iu之內，感染期則可服用5000-10000iu，懷孕和哺乳的婦女則建議在專業人員的指導下服用。
5. 硒
硒是一種具有抗血栓、抗發炎、提升免疫力功能的微量元素，當人體缺乏硒時，容易發生RNA突變。2021年的研究指出，硒缺乏的人感染新冠後容易演變為重症，而新冠患者體內的硒，也比一般健康的人低。目前硒已被列入新冠重症患者的營養支持針劑治療，用來降低體內的發炎風暴。硒的來源屬天然酵母較為容易被人體吸收，成人劑量一般建議100-200mcg。
至於營養製劑要吃單方還是複方好呢？對此，林侑融表示複方會更好，因複方營養素會有加乘的協同作用(synergistic effect)，效果會優於單方，而這些營養素在受到其它感染時也可使用，因為它們是非特異性的。此外，林侑融也分享自己使用的一個小撇步，供大家參考：她常常會把所提及的營養素倒入水中，用來漱口後吞下入肚，讓口腔和咽喉粘膜被這些成份覆蓋。
最後林侑融提醒大家，如果已完成疫苗接種，或已經染疫過，就代表身體多多少少已經有了抗體(後天免疫)，此時更應該要回過頭來強化先天免疫，達到甚至最好不要被感染、或是不要反覆感染的目標。
本文引用來源為 Dr Lin 的健康聊心室，第44
本文經 林侑融醫師 臉書粉專《林侑融 美國正統自然醫學醫師 Dr Jessica Lin ND》授權報導
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