自排駕駛更便利！和運租車門市導入 Toyota Town Ace
和運租車今日 (7/6) 宣布導入輕型商用車「發財王牌」Toyota Town Ace。並以自排木床的車型規格，現正推出王牌體驗價，刷卡租車享日租金平日 7 折，假日 8 折優惠。此外，客戶於和雲行動服務官網預約租車，輸入序號【B21068】再加碼折 200 元。另外，針對不同的用車規劃，提供 2 小時 875 元、半日租（5 小時）1,125 元以及 10 小時 1,500 元等用車方案。
和運租車提供多種品牌與級距的商用貨車如 HINO 300（3.49T）、Veryca（1.2L、1.5L）以及三菱 Delica（2.4L）等，讓各行各業的頭家可以依照需求或業務性質，選擇 2 小時、半日租 (5 小時)、商務租（10 小時）、日租甚至是包月的租車方案；或是提供一般民眾臨時載貨的彈性租車需求。Toyota Town Ace 的加入讓車隊更加齊全外，也成為首輛導入的自排車款。
更多詳情，請參考和運租車 Town Ace 網頁：
https://www.irentcar.com.tw/event/111event/3067/index.html