▲ 非黑即白！Hyundai Venue「懷特黑」73.9 萬起登場

Hyundai Venue 今日（7/6）推出全新「懷特黑 B&W」車款，主調黑晶亮車色搭配細節處白配色、專屬 BW 飾徽，極黑雙色切削鋁圈；內裝新植入經典菱格紋皮質座椅與個性風金屬踏板。GLB 雙色正式售價新台幣 73.9 萬元與 GLC 售價 77.9 萬元。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ××××Venue 搭載 Smartstream 1.6 升自然進氣引擎，可輸出 123ps 最大馬力和 15.7kg-m 最大扭力，搭配 8 速手自排模擬的 IVT 智慧無段變速系統。安全部分的車體結構使用超過 62% 的 HSS 高剛性鋼材打造，再搭載「Hyundai SmartSense」先進安全科技，包括同級唯一的 LKA 車道偏移輔助系統、LDW 車道偏移警示系統、FCW 前方撞擊警示系統、FCA 前方主動煞停輔助系統和 HBA 智慧型遠近光燈調節系統等。 【試駕】何謂性能鋼砲？Audi RS 3 Sportback告訴你 自排駕駛更便利！和運租車門市導入 Toyota Town AceBMW 6 月奪台灣豪華品牌與豪華電動車雙料銷售冠軍 Honda N-Box為日本2022年上半年新車銷售量冠軍