【試駕】何謂性能鋼砲？Audi RS 3 Sportback告訴你

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Audi新世代車型除擁有更俐落的身形，其燈光科技更帶來絢麗的設計，也因如此便戲稱Audi是被車廠耽誤的燈具廠，但其實在營造科幻燈光與車艙，Audi更專精打造性能車。
此次試駕的RS 3 Sportback便是集結Audi引以為傲的動力與底盤技術的作品，在動力系統朝電能化邁進時代中，RS 3 Sportback所提供的純燃油渦輪動力已屬難得，而連年獲得「國際年度引擎」的2.5升直列五缸引擎更是顯得獨特且稀有。除了規格獨特外，RS 3 Sportback在輸出方面也給予400hp/51kgm最大動力，在此性能推動下有著0～100km/h 3.8秒加速成績與280km/h極速表現。
如此優異的性能已令人迫不及待想躍躍一試，因此牽到車二話不說立馬前往山路體驗RS 3 Sportback的魅力。在前往途中從懸吊略微硬朗的回饋就已感受到RS 3 Sportback欲營造的性能味，縱使在舒適模式下也沒弱化太多運動個性。與此同時強大性能也帶來的強勁的加速反應，不過在能量釋放前會有空窗期，但只要跨過2,250rpm後就能得到一股蓄勢待發的飽滿能量，當然可透過檔位或駕駛模式切換，讓輸出表現更積極來縮短等待時間。隨著轉速超過門檻後發現3.8秒加速成績不單只是數據，更轉換成一股強勁厚實的推力，在嘶吼聲浪伴隨下，不僅讓人沉醉也快速衝刺到令人滿足的速度。
在有此性能驅使下，不僅帶來強勁的加速反應，面對彎角踩下油門也有充沛能量讓車輛快速出彎。RS 3 Sportback實力當然不只如此，正當要進一步探索好好操駕一番體驗能耐時，殊不知遇上又急又猛的豪雨，突如其來的雨勢打亂了計畫，但試駕工作卻沒有因此停止，不過節奏步調卻必須得適度放緩，雖然被迫收起玩心，但也因下雨反而可以體驗RS 3 Sportback在濕地的表現。
原以為在不小的雨勢及濕滑路面惡劣環境下，RS 3 Sportback進出彎應會不安定，但沒想到在quattro四輪驅動輔助下，竟仍有著相當穩定的反應，縱使出彎稍加深一點油門，四輪也依舊牢牢僅抓地面沒有一絲不安滑動，除此之外透過RS專屬運動化電子懸吊與RS專屬後軸扭力分配助益，於彎中也有著精準俐落身手，唯一可惜就是未能在RS Torque Rear模式下體驗RS 3 Sportback瘋狂個性。
相較於高超的動態身手與厚實排氣聲浪，RS 3 Sportback在外觀造型就顯得低調，雖在RS專屬外觀與選配黑色風格套件下，有著讓人輕易嗅出的性能氣息，但與，招牌大面積盾型水箱護罩、Matrix LED矩陣式頭燈、俐落的折線與身形相比，科技高貴氣息相對較為強烈。
突顯性能和RS身分的不僅只外觀，內裝在12.3吋數位儀表與10.1吋中控螢幕帶來的虛擬座艙，也配備能在激烈操價穩定身軀的的RS專屬Nappa真皮跑車座椅，與碳纖維飾板來營造性能氛圍，另外試駕車亦選配紅色RS風格套件，透過Alcantara方向盤縫線、安全帶、空調出風口導入紅色元素來強化個性。
在享受性能操駕之餘，RS 3 Sportback也備妥具有ACC主動式定速巡航控制、塞車輔助、主動式車道維持系統的公路行車輔助套件，及無線充電、無線Apple Carplay、Bang & Olufsen等多項便利配備供日常代步使用。
鋼砲之所以受到青睞，無非就是在保有實用舒適性同時也具有高度樂趣的動態身手，而RS 3 Sportback不僅具備上述條件，直列五缸渦輪引擎更是現今時代難得的產物，除此之外透過科技加持也提供駕駛更多便利配備和舒適的乘坐體驗，當然最重要就是賦予RS 3 Sportback更精湛的操控本事。