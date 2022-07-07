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乳癌怎麼有效預防？專家教「避開5地雷」　曝正確飲食法

▲「乳癌」是女性癌症罹患率第一名，對此，營養師高敏敏就分享「5避開5多吃」和免費的癌症篩檢，讓妳從日常生活中有效預防乳癌的發生。（示意圖／取自 Pixabay ）
▲「乳癌」是女性癌症罹患率第一名，對此，營養師高敏敏就分享「5避開5多吃」和免費的癌症篩檢，讓妳從日常生活中有效預防乳癌的發生。（示意圖／取自 Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2022-07-07 13:30:40

40歲歌手朱俐靜抗癌2年，最終不敵病魔，家人於3日證實因乳癌逝世，消息一出，讓藝人好友、粉絲都難以接受，她的離世也讓大眾再度關心起癌症議題。而「乳癌」也是女性癌症罹患率第一名，根據國健署統計，相當於每天有31位女性被確診乳癌，對此，營養師高敏敏就分享「5避開5多吃」和免費的癌症篩檢，讓妳從日常生活中有效預防乳癌的發生。

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▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
首先是「5避開」，第一「肥胖」，肥胖是乳癌的危險因子 建議平時將BMI控制在<27以內，畢竟女生體內除了卵巢會分泌雌激素之外，脂肪細胞也會讓雌激素濃度增加，過多雌激素刺激就會增加乳癌風險；第二「高油飲食」，尤其是過多的動性油脂，例如牛腩、三層肉、牛油、豬油、紅肉加工品等，因為飽和脂肪酸高的食物容易促進荷爾蒙分泌、誘發身體發炎，增加乳癌風險。

第三「高溫烹煮的烹調方式」，例如油炸、大火炒等，這類烹調方式都會造成自由基過多，增加細胞病變的機率；第四「酗酒、抽菸」，過量的酒精、抽菸，會提高乳癌罹患率；第五「塑膠製品」，遠離環境荷爾蒙，例如過多的塑膠杯、塑膠袋使用，環境荷爾蒙就是「會干擾內分泌的物質」、進而影響身體荷爾蒙運作，除了塑化劑之外重金屬、農藥等都要注意。

▲營養師高敏敏分享「乳癌預防」飲食生活原則。（圖／高敏敏營養師授權提供）
▲營養師高敏敏分享「乳癌預防」飲食生活原則。（圖／高敏敏營養師授權提供）
再來則是「5多吃」，第一「優質蛋白質食物」，可以多選擇來自於魚類、豆類製品，尤其是W-3豐富的鯖魚、虱目魚、秋刀魚、四破魚、鮭魚，可以降低身體的發炎反應；第二「平日多攝取十字花科食物」，例如高麗菜、花椰菜、小白菜、白蘿蔔等，裡面的吲哚、硫化素成份會減少自由基，降低乳癌的發生。

第三「高纖食物」，平時要攝取足夠的膳食纖維，因為纖維可以幫助油脂代謝，建議吃糙米、薏仁、燕麥、地瓜葉、黑木耳、菇類等；第四「每天適量的豆類製品」，例如：豆腐、豆漿、豆干等，有豐富的大豆異黃酮，有助乳癌的預防。因為植物性的雌激素結構類似雌激素，可以去競爭吸收，減少體內過多雌激素刺激，就能幫助預防癌症；第五則是「選對油」，建議烹調用油使用不飽和脂肪酸高的「植物油」，例如橄欖油、苦茶油、亞麻籽油等。

▲營養師高敏敏分享「免費癌症篩檢」的資訊。（圖／高敏敏營養師授權提供）
▲營養師高敏敏分享「免費癌症篩檢」的資訊。（圖／高敏敏營養師授權提供）
高敏敏也建議婦女可以定期檢查，這對於預防乳癌很重要，也就是預防勝於治療，再加上很多地方都提供免費癌症篩檢。而她也將其資訊列出：

1、乳癌

檢查項目：每2年1次，乳房X光攝影檢查

適用族群：45-70歲或40-44歲二等親，曾有乳癌家族史之婦女

2、子宮頸癌

檢查項目：每年1次，子宮頸抹片檢查

適用族群：30歲以上婦女

3、大腸癌

檢查項目：每2年1次，糞便潛血檢查

適用族群：50-75歲民眾

4、口腔癌

檢查項目：每2年1次，口腔黏膜檢查

適用族群：30歲以上民眾嚼（戒）檳榔或吸菸者、原住民18-29歲嚼（戒）檳榔者

高敏敏提醒，可以帶著健保卡到當地醫療機構定期篩檢。雖然癌症總是讓人聞之色變，但一起藉由正確的飲食習慣來預防，除了飲食之外，也可以改變平時生活作息，像是多喝水、多運動、少熬夜、保持愉悅心情等。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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