乳癌怎麼有效預防？專家教「避開5地雷」　曝正確飲食法

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第三「高溫烹煮的烹調方式」，例如油炸、大火炒等，這類烹調方式都會造成自由基過多，增加細胞病變的機率；第四「酗酒、抽菸」，過量的酒精、抽菸，會提高乳癌罹患率；第五「塑膠製品」，遠離環境荷爾蒙，例如過多的塑膠杯、塑膠袋使用，環境荷爾蒙就是「會干擾內分泌的物質」、進而影響身體荷爾蒙運作，除了塑化劑之外重金屬、農藥等都要注意。
再來則是「5多吃」，第一「優質蛋白質食物」，可以多選擇來自於魚類、豆類製品，尤其是W-3豐富的鯖魚、虱目魚、秋刀魚、四破魚、鮭魚，可以降低身體的發炎反應；第二「平日多攝取十字花科食物」，例如高麗菜、花椰菜、小白菜、白蘿蔔等，裡面的吲哚、硫化素成份會減少自由基，降低乳癌的發生。
第三「高纖食物」，平時要攝取足夠的膳食纖維，因為纖維可以幫助油脂代謝，建議吃糙米、薏仁、燕麥、地瓜葉、黑木耳、菇類等；第四「每天適量的豆類製品」，例如：豆腐、豆漿、豆干等，有豐富的大豆異黃酮，有助乳癌的預防。因為植物性的雌激素結構類似雌激素，可以去競爭吸收，減少體內過多雌激素刺激，就能幫助預防癌症；第五則是「選對油」，建議烹調用油使用不飽和脂肪酸高的「植物油」，例如橄欖油、苦茶油、亞麻籽油等。
高敏敏也建議婦女可以定期檢查，這對於預防乳癌很重要，也就是預防勝於治療，再加上很多地方都提供免費癌症篩檢。而她也將其資訊列出：
1、乳癌
檢查項目：每2年1次，乳房X光攝影檢查
適用族群：45-70歲或40-44歲二等親，曾有乳癌家族史之婦女
2、子宮頸癌
檢查項目：每年1次，子宮頸抹片檢查
適用族群：30歲以上婦女
3、大腸癌
檢查項目：每2年1次，糞便潛血檢查
適用族群：50-75歲民眾
4、口腔癌
檢查項目：每2年1次，口腔黏膜檢查
適用族群：30歲以上民眾嚼（戒）檳榔或吸菸者、原住民18-29歲嚼（戒）檳榔者
高敏敏提醒，可以帶著健保卡到當地醫療機構定期篩檢。雖然癌症總是讓人聞之色變，但一起藉由正確的飲食習慣來預防，除了飲食之外，也可以改變平時生活作息，像是多喝水、多運動、少熬夜、保持愉悅心情等。（編輯：郭佩蓉）
【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
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