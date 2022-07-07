特企／《跑跑卡丁車RUSH+ 2022大師賽》7/9直播見真章！
NEXON旗下手機競速遊戲「跑跑卡丁車RUSH+」所舉辦的《跑跑卡丁車RUSH+ 2022大師賽》在經過兩周的海選階段狀況激烈廝殺後，即將於本週六、日迎來A區16強賽程線上轉播！更多詳細賽事資訊請看以下內容。
晉級隊伍除有曾獲官方賽事名次殊榮的「平民娛樂吉祥」，也見到許多未曾見過的黑馬新星隊伍崛起戰上舞台，其中由依渟、村村、姵儀、魯夫、小葳組成的實況主隊更是展現超群實力突破重圍晉級至16強賽事，而16強賽事將透過個人混戰及團隊混合的綜合型賽制考驗選手們全能技術及實戰發揮，觀賞《跑跑卡丁車RUSH+ 2022大師賽》賽事直播的所有玩家粉絲們將有機會把知名品牌技嘉AORUS、DXRacer迪銳克斯、聯強國際獨家代理的SteelSeries賽睿以及台灣知名安全帽品牌SOL HELMETS提供的豐富獎勵帶回家！不管是想要一睹刺激緊張的毫秒對弈，還是支持隊伍贏下勝利，都一定要鎖定Nexon Taiwan官方Twitch頻道賽事直播！
《跑跑卡丁車RUSH+ 2022大師賽》賽事直播將從小組資格賽7月9日起至決賽8月20日止連續不間斷全程進行線上轉播熱映，更多詳細資訊請至官方粉絲團查詢。
《跑跑卡丁車RUSH+ 2022大師賽》比賽轉播時程
小組資格賽：2022/7/9（六）至2022/7/17（日）14:00 開始
小組賽：2022/7/30（六）至2022/7/31（日）14:00 開始
外卡賽：2022/8/6（日）13:00 開始
決賽：2022/8/20（六）14:00 開始