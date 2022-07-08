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彭佳慧宣布攻蛋！「這次確定不會有組曲」　原因曝光

▲彭佳慧睽違5年再度登上小巨蛋開唱。（圖／寬宏藝術提供）
▲彭佳慧睽違5年再度登上小巨蛋開唱。（圖／寬宏藝術提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-07-08 00:00:00

睽違五年再攻蛋！鐵肺歌后彭佳慧宣布將於10/1舉辦全新演唱會「怎樣RUN WILD 台北小巨蛋演唱會」，7日主辦單位公布彭佳慧演唱會主視覺，讓所有喜愛她支持她的歌迷興奮不已，也終結歌迷這幾年來漫長的等待，彭佳慧也同時預告這次演唱會上將會有令人驚喜的歌單，絕對讓大家物超所值不會後悔，演唱會也將在下周7/15(五)下午13:10寬宏售票系統及萊爾富OK便利超商開賣。

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對於此次演唱會名稱為何叫「怎樣RUN WILD」，彭佳慧表示，這就是象徵她要跳脫束縛和框架，也如同她在音樂中力求突破和創新，無論是2018年和黃宣、熊仔合作的〈關你屁事啊〉，顛覆外界的既定印象，展現全新面貌，又或是去年推出的專輯《太難唱了》，面對難度升級的挑戰，仍完美駕馭並詮釋出自己的味道，皆再再展現她不受束縛和突破自我的面貌。彭佳慧：「我很能感受『放開了就有驚喜』的收穫。這也讓我更確定，只要認定，只要開心，不要被束縛是真的很棒的事。對吧！怎樣！」RUN WILD的中文意義包含了熱情的、不受拘束的、自由地發揮，但另一個意義是，像孩子般的放肆玩鬧，對彭佳慧來說，這次的演唱會就是這樣，讓她的音樂跟表演自由生長，一定還有更多可能性的發生讓人驚艷。

▲彭佳慧演唱會主視覺。（圖／寬宏藝術提供）
▲▼彭佳慧演唱會主視覺。（圖／寬宏藝術提供）
▲▼彭佳慧演唱會主視覺。（圖／寬宏藝術提供）
公布演唱會的主視覺，許多歌迷發現有很大的突破，彭佳慧也說「怎樣RUN WILD」的意涵就是突破與自由，不受成見束縛，可以不要被看見，可以決定要看見，表達我的漂亮由自己決定，企劃從專輯唱片拍照遮我的嘴，演唱會海報想遮我的臉，說我的腿夠直夠漂亮，我的背保養得很不錯應該秀出來，想讓我在視覺上做更大的突破。」但她也笑稱：「我還是要顧慮我家三位審美把關者的尺度，所以還是僅止於露肩，這次演唱會視覺也是經過三位投票決定，他們覺得有衝擊性跟玩樂的感覺，很活潑跟以前不一樣。」

而為了10/1的演唱會彭佳慧早已展開一連串的準備，除了固定的日常運動並加重耐力訓練外，也提早開始自己的練唱進度：「因為我在確診發現一篇醫學報導，主題是多唱歌可以有助於恢復呼吸系統與器官的恢復，所以已經提早確認部份歌單的狀態下，我很努力在練功唷。」雖然運動量增加，但彭佳慧也希望可以好好地大吃一頓，對歌手來說食物是維持體力的重要來源啊！

▲彭佳慧先透露，這次演唱會確定不會有組曲。（圖／寬宏藝術提供）
▲彭佳慧先透露，這次演唱會確定不會有組曲。（圖／寬宏藝術提供）
彭佳慧也驚喜預告此次會有令人驚喜的歌單，但絕對不會把大家熟悉的彭佳慧移除，反而會介紹不同面向的自己給大家認識。對彭佳慧來說第三次唱小巨蛋最困難的是該唱什麼歌，因為出道至今累積的作品很多，以往都必須重新編製新的組曲模式來讓大家盡量聽到自己想聽到的歌，但每首歌真的都要完整，才能好好表現它的生命力與感動，在經過認真思考後，她表示：「我這次確定不會有組曲，會好好的唱完每一首歌，認真的完整每一首歌。就像歌迷都這麼認真對待我一樣。」這次想讓大家輕鬆聽演唱會，就像為什麼是RUN WILD，就是讓大家跟彭佳慧一樣自由自在能真正的放肆快意。在彭佳慧演唱會裡的每一位歌迷都是自己多年親愛的朋友了，我們完成自己最喜歡的自己，愛自己所愛，可以不要管世界的評價而快樂著，這一次，「資深歌迷」絕對會有驚喜不已的歌單，第一次聽彭佳慧的人，也會發現您的票一定會買的物超所值！（編輯：楊穎軒）

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