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2周確診暴增30％！世衛：亞變種BA.4、BA.5正在襲捲全球

▲Omicron亞型BA.4及BA.5在歐美造成新一波疫情，世界衛生組織（WHO）祕書長譚德賽指出，近兩周確診數暴增30％。（示意圖／Pixabay）
▲Omicron亞型BA.4及BA.5在歐美造成新一波疫情，世界衛生組織（WHO）祕書長譚德賽指出，近兩周確診數暴增30％。（示意圖／Pixabay）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-07-07 18:16:42

隨著新冠病毒不斷變種，疫情的變化也令人頭痛，世界衛生組織（WHO）祕書長便於6日示警，過去這兩周以來Omicron變種株的亞型BA.4及BA.5在全球感染病例已增加近30%；世衛指出，由於先前疫情趨緩各國大幅減少檢測，導致變種病毒的演進難以掌握，對於疫情複雜度恐加劇。

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世界衛生組織祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，歐美如今因為亞變種BA.4及BA.5爆發新一波疫情，而在印度、英國、美國、加拿大、日本、澳洲、紐西蘭、德國等國家又發現由BA.2變種進化而來，被稱作「第二代變種」的BA.2.75。

譚德塞警告如今有四大因素正影響全球疫情，首先是在疫情緩解下，全球各地出現大幅減少篩檢的趨勢，無法確實掌握病毒演進和疫情真實狀況，代表難以即時提供醫療照護；第二則是變種病毒的治療方式，對於中低收入國家來說仍尚未普及。

此外，疫苗保護力仍僅限於有效預防重症及死亡，但隨著病毒持續進化與變種，免疫效力下滑的情況也愈發明顯，此時對於高風險族群來說疫苗追加劑的重要性顯得更加迫切；最後則是疫情過後的「長新冠」（long-COVID）或「後新冠症候群」（post-COVID condition），隨著時間維度拉長，恐怕將會造成醫療系統的額外負擔，進而影響各國社經層面。

譚德塞也強調，包含替年長者、慢性疾病患者、免疫功能低落及醫療工作者等高風險族群施打疫苗追加劑、築起免疫高牆、發展變種病毒的口服藥及其他治療方式等措施，都應該是更加普及的對抗疫情辦法。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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