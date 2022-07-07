2周確診暴增30％！世衛：亞變種BA.4、BA.5正在襲捲全球

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譚德塞警告如今有四大因素正影響全球疫情，首先是在疫情緩解下，全球各地出現大幅減少篩檢的趨勢，無法確實掌握病毒演進和疫情真實狀況，代表難以即時提供醫療照護；第二則是變種病毒的治療方式，對於中低收入國家來說仍尚未普及。
此外，疫苗保護力仍僅限於有效預防重症及死亡，但隨著病毒持續進化與變種，免疫效力下滑的情況也愈發明顯，此時對於高風險族群來說疫苗追加劑的重要性顯得更加迫切；最後則是疫情過後的「長新冠」（long-COVID）或「後新冠症候群」（post-COVID condition），隨著時間維度拉長，恐怕將會造成醫療系統的額外負擔，進而影響各國社經層面。
譚德塞也強調，包含替年長者、慢性疾病患者、免疫功能低落及醫療工作者等高風險族群施打疫苗追加劑、築起免疫高牆、發展變種病毒的口服藥及其他治療方式等措施，都應該是更加普及的對抗疫情辦法。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。