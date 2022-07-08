Volkswagen Phaeton D2原型車重現，緬懷無法推出的遺憾

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這款Volkswagen Phaeton D2原型車其實已相當接近量產車規模，外觀同樣保留初代車款的豪華氣派，頭燈輪廓設計也傳承到現行的Touareg身上，尾燈造型看似有些許Skoda Superb的影子，畢竟當時的設計師Jozef Kabaň是現行Skoda的御用造型師，搭配大量的鍍鉻飾條及雙排氣尾管造型，即便以現代的審美觀檢視仍舊是一台相當美型的四門轎車。
內裝部分看起來與現行的Touareg相當類似，同樣以Innovision Cockpit概念作為主軸，無論是儀表或中央鞍座的排檔桿及按鍵配置皆有似曾相似的感受，在當年已率先導入曲面螢幕與數位儀表的配置，並使用大量木質材料與皮革堆疊出高級的座艙質感，後座則規劃為兩組獨立座椅，不僅膝部空間超級寬裕，前方頭枕還有可拆式平板電腦以及獨立後座空調操作介面。
不過可惜的是當年在發表前釋出預告照後並沒有獲得市場正面回饋，在不到一個月內集團便決定止血停止了2代Phaeton的上市計畫，這款車也在時代的洪流下變成了歷史回憶，Volkswagen的豪華轎車篇章也就在這樣的歷史背景下黯然退場，未來Phaeton這個名字有沒有可能重回市場以現在的趨勢來看極為渺茫。