特企／與青峰一起遠離日常　沉浸左岸咖啡館獨處時光

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今年左岸巷弄沙龍計畫主軸「獨處」，是吳青峰與左岸咖啡館雙方都認同的理念。在社群媒體遍佈的世代，總會時時刻刻關注外界、他人的評價。而吳青峰相信，獨處是與自己的對話，不必刻意迎合、只需專注聆聽自己的聲音，用自己的步調，好好沉浸在自己的時間。這次吳青峰將以「獨立書店–導讀者」身分，帶領讀者一起進入獨立書店，感受不同書店的獨處時光。
現代人 更需要獨處
過去左岸咖啡館「獨立書店的色彩哲學」掀起一陣討論熱潮，今年則以「享受獨處時光」為主軸：「獨處」不再是一件孤單的事，而是一種快時代下，可以偶爾為之的生活態度。藉由獨處，好好放鬆、沉浸在自己的時光，暫時遠離日常評價、只與自己對話，在更認識自己之後，才能與自己更變成無糖拿鐵的人蔘」。好的相處。
享受獨處 到獨立書店看看吧
「獨立書店」正是適合現代獨處的去處。最近幾年，台灣各地開了許多別具特色的獨立書店，他們用自己的方式展現各自的獨特風格。一個人時，能在書店裡讀書、思考、看展覽、聽講座，以自己的步調，展開與自己、書本、空間的對話。再搭配一杯咖啡，好好享受一下午的書店獨處時光。
粉絲請注意！捷運車廂、咖啡杯膜等你蒐集珍藏！
今年的左岸巷弄沙龍計畫，吳青峰也會與左岸咖啡館一起「出現」在台北捷運淡水信義線車廂。不同顏色的車廂，代表不同口味的左岸咖啡館，深藍色「拿鐵咖啡：牛奶與咖啡 柔和香醇」、淺藍色「無加糖拿鐵：輕醇細緻清爽口感」、綠色「昂列奶茶：茶奶繚繞滑順香甜」、黃色「昂列咖啡：法式深焙香醇濃郁」、紅色「曼特寧風味咖啡：品嘗咖啡豐醇本質」。搭上你最喜歡的咖啡車廂、隨著捷運的進站離站，彷彿帶了一杯咖啡，跟著青峰的腳步一起前往各地的獨立書店。
此外，左岸咖啡館包裝也預計於7月中推出活動紀念版杯膜，讓吳青峰與左岸咖啡咖館啡陪伴你的獨處時光，邀請左岸咖啡館與青峰的粉絲們一起蒐集珍藏。
關於：左岸巷弄沙龍計畫
一直以來，左岸咖啡館都強調「法式人文」精神，期望將法國人日常思考、享受獨處的精神變成一種生活態度。並藉由一杯左岸咖啡館，將法式優雅帶入日常，增添生活品味。
自2019年開始的「左岸巷弄沙龍計畫」持續介紹各地獨立書店。獨立書店蘊含了藝文的不同面貌，彷彿巷弄裡的法式藝文沙龍，許多思想於此絢爛。今年夏天，左岸咖啡館與青峰邀請大家走進獨立書店，重回當年巴黎左岸的藝文精神。
左岸咖啡館粉絲專頁：https://www.facebook.com/lecafe.tw
2022左岸巷弄沙龍計畫介紹影片：https://youtu.be/nBiI6czNIbg
吳青峰粉絲專頁：https://www.facebook.com/WuQingFeng/videos/774872573879489/
吳青峰IG：https://www.instagram.com/p/CfdLsvDpFyP/