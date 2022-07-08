COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

宿便竟可達３公斤或更多？！醫：人人都有，６招改善降腸癌風險。

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2022-07-08 17:00:00

宿便是許多民眾日常困擾的問題，除了站上體重計數字較不好看之外，其實也影響著健康。國泰醫院消化內科江技坤醫師呼籲民眾日常也要注意宿便對人體的影響，可透過生活型態調整進行改善，也可以尋求醫師協助，以減少糞便滯留過多造成健康危害的可能。

我是廣告 請繼續往下閱讀
宿便竟可達３公斤或更多？！醫：人人都有，只是糞量不同。

江技坤醫師表示，宿便每個人都會有，不論是1-3天一次正常排便、便秘、腹瀉，糞便經大腸到直腸然後排出，直腸排的會較乾淨，大腸過程較多曲折且有皺褶，時間較長或甚至到便秘的會更多些，差異在量的多寡，視個人情況較多的也可能約有3公斤左右甚至更多。

宿便雖每個人都會有，但是像便秘、大腸長出如小凹槽額外空間易卡糞便的「大腸憩室」等族群，量自然就會比較多，等同於身體累積的廢棄物、毒素較多，長期下來除了影響體重數字，腸道健康、腸道菌叢生態自然也更容易受到影響，人體集中於腸道較多的免疫力也容易受到波及，形成腸道慢性發炎、身體慢性發炎、甚至是大腸瘜肉、大腸癌的機率也會比一般人來得高。因此不論排便是否正常、便秘與否，都呼籲多重視透過日常生活及飲食習慣清潔宿便。

#江技坤 #宿便 #便秘 #腹瀉 #腸癌 #大腸癌
#江技坤 #宿便 #便秘 #腹瀉 #腸癌 #大腸癌


６招改善便秘、宿便防腸癌，醫：上班族久坐不動是大忌。

改善便秘、宿便，江技坤醫師建議應檢視日常纖維是否攝取足夠，高纖飲食有助排便更加順暢，宿便自然也較少。許多民眾常會和醫師表示「有阿，我平常都有在吃菜阿。」，但其實蔬菜的纖維量也視種類有所不同，像是綠花椰菜、菠菜、地瓜葉、空心菜等深綠色是較多也較為推薦的，而高麗菜、萵苣、娃娃菜等顏色較淺的普遍較少。

另外，水分攝取足夠也是相當重要的一環，水分缺乏糞便自然也會較為乾燥，卡便的情況也較容易發生，建議每日至少20000c.c.，許多人一日根本喝不到這個量，也是值得探討的問題。飲食方面也可以適度補充益生菌，幫助腸道菌叢健康，藉此改善。

除此之外江技坤醫師也建議養成運動習慣，有氧運動和重量訓練並行為佳，有氧運動可慢跑、游泳、單車、跳繩等，一周建議3次，一次30分鐘，若想進行溫和一些的也可以快走，時間延長到40-50分鐘。

重量訓練除了一般的仰臥起坐、伏地挺身等可間接幫助到腸道，也可以進行更直接影響排便順暢的深蹲，深蹲可訓練到骨盆底肌，此處肌肉發達自然也有利排便。不過最重要的是，挑一個自己喜歡、能接受、可以持之以恆、適合自己的運動，如此才能真的長期維持習慣。

相反的，應盡量避免久坐不動，久坐不動又缺乏運動，腸道也會變得緩慢不利排便，是普遍上班族便秘的大忌，這點也需留意。

#江技坤 #宿便 #便秘 #腹瀉 #腸癌 #大腸癌
#江技坤 #宿便 #便秘 #腹瀉 #腸癌 #大腸癌


改善宿便也可以尋求治療，避免自行用藥徒增風險！

江技坤醫師表示，若真的自覺常便秘較嚴重、宿便可能較多，也可以尋求醫師協助，經檢查可透過藥物清除宿便，除了緩瀉劑、軟便劑、以甘油等方式灌腸外，也包括提供帶有膳食纖維的藥物幫助補充藉此改善，視個人情況及需求，選擇方向非常多，可與醫師討論。

不過相較之下，民眾日常自行使用各類藥物、保養品等試圖促改善排便就較不建議，除了可能吃下不明藥物增加對健康不可控的風險，可能傷腎、傷肝、增加其他疾病風險之外，也有可能吃到不具改善作用的營養品，徒增身命財產或實際財產的耗損風險。另外，若長期使用，也可能因身體形成依賴而失效，使得腸道真的「懶得工作」，當停下服用後便秘問題恐怕更加嚴重，建議還是尋求醫師協助並諮詢為佳。

#江技坤 #宿便 #便秘 #腹瀉 #腸癌 #大腸癌
#江技坤 #宿便 #便秘 #腹瀉 #腸癌 #大腸癌


排便異常等４情況盡早檢查，以利及早揪出腸癌及早治療！

也提醒，若是有出現異常症狀，那就真的建議盡速就醫了，江技坤醫師指出，像是已經有一段時間排便習慣明顯改變，例如便秘變成腹瀉或腹瀉變成便秘，以及在沒有減重、節食的情況下體重不明減輕，時常有頭暈、疲倦等貧血症狀，或甚至出現血便，這些都是腸癌可能出現的症狀，特別是血便。建議作個大腸鏡檢查、糞便潛血檢查進行確認為佳。

#江技坤 #宿便 #便秘 #腹瀉 #腸癌 #大腸癌
#江技坤 #宿便 #便秘 #腹瀉 #腸癌 #大腸癌




以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。

男童過敏性休克險喪命　阻斷過敏原遠離死神

男性私密處癢如何止癢？醫指教正確觀念，別亂洗小心越洗越癢！

本土＋30,477 無確診紀錄7歲女童！患「MIS-C」驗出N抗體陽性

男生GG變強靠「凱格爾」運動：一天做3次可提升性能力

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

繼續作答
即時
推薦閱讀