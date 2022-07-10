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巷仔內／綠營「龍中配」戰雙北　疫情、轉戰備受考驗

▲距離年底選戰僅剩不到4個月，民進黨終於決定雙北市長人選。（圖／指揮中心提供、翻攝林佳龍臉書）
▲距離年底選戰僅剩不到4個月，民進黨終於決定雙北市長人選。（圖／指揮中心提供、翻攝林佳龍臉書）

記者王敏旭／特稿

2022-07-10 19:51:50

距離年底選戰僅剩不到4個月，民進黨終於決定雙北市長人選，只不過疫情當頭陳時中將卸任指揮官，原本屬意台北最後轉戰新北的林佳龍，2人都必須要有更好的理由說服大眾，否則民進黨期許陳時中、林佳龍成為「雙北雙箭頭」，恐都難免成為對手攻擊的「雙標靶」。

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台灣疫情目前趨於穩定，案例數也持續下降，行政院長蘇貞昌也表示，台灣已進入恢復正常生活的最後關鍵期，但在這最後關鍵期，擁有高人氣的指揮官陳時中，卻接受徵召參選台北市長。

指揮中心開設至今以903天，過去2年多來的時間，下午2點的防疫記者會已是全民必收看直播的時段，不論對於陳時中是稱讚或責罵，全台多數民眾已習慣陳時中坐在指揮官的位置，如今投入選戰，民眾對於防疫上的信賴感，恐會消失，對於參選的陳時中並非是好事。

民進黨對於陳時中，力讚陳擔任衛福部長期間，推動包括育兒津貼、幼托政策、長照2.0。不過陳時中投入的是台北市長選戰，除了社會福利政策外，包含城市的硬體建設、文化藝術等市政規劃，也將是陳時中未來必須要更加著墨的地方。

除了疫情變化是陳時中的考驗之外，林佳龍由「台北直直龍」一夕之間改為「新北抓侯龍」，讓不少人錯愕，部分民進黨支持者也費解，要如何快速提出說服選民的論述，這正是民進黨的第二大考驗。

林佳龍自5月底開始推出「關於首都的12門課」，12項皆已規劃台北市的擘劃，迄今也已公布6項，不過就在傳出林佳龍參選新北市後，林卻在臉書回應，第7項將討論北北基桃，從「台北+」發展為「新台北+」、「大台北＋」。

林佳龍無法參選台北市長，最後轉念參選新北市長，除了容易落入對手操作的空間，新北市民是否仍在不到4月內時間內接受，是林佳龍極大考驗，因為民進黨在4年前，也有類似狀況。

2018年4月，蘇貞昌在臉書上宣布，接受黨主席蔡英文的徵召，參選新北市長，他已經當面表示同意，同時也以「人生的劇本不是我能偷看」，正面回應第3次的質疑，最終仍未獲得選民支持。如今林佳龍起跑時間又晚於蘇貞昌，未來挑戰更加艱鉅。

雙北對於民進黨都是場硬戰，目前起跑點都已比對手還慢，不論是陳時中或是林佳龍，必須在短時間內拿出自己的政策，並且說服民眾，讓自己能夠從疫情、轉戰的問題後華麗轉身，也才有機會贏得這場選戰。

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