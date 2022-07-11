在家工作等於加薪8% ？3產業WFH職缺數最多

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1111人力銀行執行副董劉美葵分析，即使疫情趨緩，全球掀起的「WFH熱潮」很可能回不去了，未來求職者找工作也會將是否能在家工作視為重要條件。根據人力銀行調查指出，上班族目前最嚮往的工作狀態以彈性上下班制度44.6%居冠，其次則是因人而異調整工時(即縮短工時)27.2%、可以開放在家工作15.4%。
劉美葵指出，這波WFH熱潮不僅限於台灣，根據史丹佛大學經濟學教授Nicholas Bloom等三名學者在2021年發布的報告也顯示，受薪階級將在家工作視為一種福利，調查受訪者平均認為WFH等同加薪8%。劉美葵表示1111資料庫顯示截至6月30日，一共有19,878個WFH工作機會數，相較於2021年同期成長33%。顯見不少企業將此視為招募紅利，又盤點在家工作職缺數最高產業前三名，分別是電子科技/資訊/軟體/半導體，其次是政治/宗教/社福以及金融投顧/保險業。
科技島發言人陳尹柔表示，科技資訊業因工作內容多數可線上完成，加上Google和蘋果近日接連宣布未來採用「混合工作模式」，科技業彈性上班風氣已然成形，即便是疫情過後仍看好持續釋出WFH或混合工作模式職缺。求職者想了解更多科技業的職缺情報，可利用社群網站「科技島」，平台上串聯不同觀點，讓科技人交流經驗，期盼讓有志投入科技產業的年輕人，快速掌握科技產業變化及未來發展趨勢。