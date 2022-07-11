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在家工作等於加薪8% ？3產業WFH職缺數最多

▲多數網友認為「在家可以省通勤的時間和金錢」、「省下治裝費和打扮的時間」、「單身又自己住在家工作很有效率」。（示意圖／Shutterstock）
▲多數網友認為「在家可以省通勤的時間和金錢」、「省下治裝費和打扮的時間」、「單身又自己住在家工作很有效率」。（示意圖／Shutterstock）

記者黃仁杰／台北報導

2022-07-11 12:08:39

因應防疫政策，許多企業啟動在家上班模式，即便目前疫情趨緩，仍有不少上班族維持遠距工作型態。有網友在批踢踢發文詢問「大家喜歡在家工作還是在公司上班？」，發文者表示在家工作可以多花一些時間跟家人相處，但另一方面又覺得在公司上班效率較高，不過高達8成的網友都回應較喜歡在家工作模式。

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多數網友認為「在家可以省通勤的時間和金錢」、「省下治裝費和打扮的時間」、「單身又自己住在家工作很有效率」；但也有少數網友認為「到公司才有上班的感覺」、「有些資料一定到公司查」、「公司有免費的冷氣和飲用水」，也有一派網友認為工作時間彈性，一半在公司、一半在家的工作型態最理想。

1111人力銀行執行副董劉美葵分析，即使疫情趨緩，全球掀起的「WFH熱潮」很可能回不去了，未來求職者找工作也會將是否能在家工作視為重要條件。根據人力銀行調查指出，上班族目前最嚮往的工作狀態以彈性上下班制度44.6%居冠，其次則是因人而異調整工時(即縮短工時)27.2%、可以開放在家工作15.4%。

劉美葵指出，這波WFH熱潮不僅限於台灣，根據史丹佛大學經濟學教授Nicholas Bloom等三名學者在2021年發布的報告也顯示，受薪階級將在家工作視為一種福利，調查受訪者平均認為WFH等同加薪8%。劉美葵表示1111資料庫顯示截至6月30日，一共有19,878個WFH工作機會數，相較於2021年同期成長33%。顯見不少企業將此視為招募紅利，又盤點在家工作職缺數最高產業前三名，分別是電子科技/資訊/軟體/半導體，其次是政治/宗教/社福以及金融投顧/保險業。

科技島發言人陳尹柔表示，科技資訊業因工作內容多數可線上完成，加上Google和蘋果近日接連宣布未來採用「混合工作模式」，科技業彈性上班風氣已然成形，即便是疫情過後仍看好持續釋出WFH或混合工作模式職缺。求職者想了解更多科技業的職缺情報，可利用社群網站「科技島」，平台上串聯不同觀點，讓科技人交流經驗，期盼讓有志投入科技產業的年輕人，快速掌握科技產業變化及未來發展趨勢。

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