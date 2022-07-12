哆啦A夢「最高等級之作」　懷舊、新鮮感都有！

《哆啦A夢》劇場版系列最新作品《電影哆啦A夢：大雄的宇宙小戰爭2021》蟬聯日本雙週票房冠軍，於中國、越南等地上映亦掀起討論。該電影由山口晉執導，山口晉表示《大雄的宇宙小戰爭2021》無意與1985年舊作有所關聯，是以打造「完全新作」的心情在製作這部電影，希望即使是第一次觀賞這部作品的觀眾，也可以充分享受到樂趣，還希望能帶給看過舊作的觀眾帶來懷念與新鮮感。
導演提到，在《電影哆啦A夢：大雄的宇宙小戰爭2021》中，小夫拍攝特攝電影的布景，以及畢利卡星上林立的高樓大廈，是先實際拍攝《STAND BY ME 哆啦A夢》系列幕後班底「白組」所製作的立體透視模型，經過色調與質感的調整後再與2D動畫合成，可說是非常具有特攝精神。
《電影哆啦A夢：大雄的宇宙小戰爭2021》劇情描述暑假的某一天，大雄撿到的一個小火箭裡，竟然出現巴掌大的外星人巴比。巴比是位於銀河系彼端的小行星「畢利卡星」的總統，為了逃離叛軍的魔爪來到地球。為了多了解巴比和「畢利卡星」的一切，哆啦A夢和大雄一行人使用道具「縮小燈」將自己縮小，便與巴比成為好友。叛軍的鯨型宇宙戰艦來到地球，為了捉回巴比，不惜對大雄一行人展開攻擊。深具責任感的巴比為了不牽連大家，決定獨自一人挺身而出對抗叛軍。為了守護最重要的朋友，和他深愛的故鄉，哆啦A夢一行人決定朝「畢利卡星」出發。電影7月15日中、日文版同步在台上映。