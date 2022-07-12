確診後月經延遲、量變多！？ 醫：要有警覺

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新冠肺炎(COVID-19)疫情發展至今，雖然感染Omicron病毒株的病人多以輕症表現，但仍有許多病患在解除隔離、甚至快篩轉為陰性之後，仍有慢性咳嗽、胸悶、疲倦、腦霧、失眠、月經失調、肌肉痠痛等症狀，統稱為長新冠症候群(Long-COVID)。
大里仁愛醫院中醫科洪怡錂醫師表示，中醫認為睡眠是「陽入於陰」的過程，但因為熱病之後損傷津液，甚至損及陰，導致身體的陰陽不平衡，所以影響睡眠。以這個病人為例，這時候選用治療熱病傷津的竹葉石膏湯，反而比其他常用來治療失眠的方劑管用。
失眠症狀疫忽略 無法好好休息對康復不利
洪怡錂說，比起較常被報導的肺部纖維化與腦霧等長新冠症狀，失眠問題較常被忽略，但是染疫後身體剛打完仗，正是需要休息與修復的時候，若是不能好好睡覺，對於身體恢復是不利的。
女性染疫後月經不正常 莫輕忽身體警訊
洪怡錂也提到，另一個可能被忽略的是女性的月經問題，有些女性在染疫之後出現月經不正常的現象，包括經期提前或延後、經血量的多少、經期的伴隨症狀等，都屬於月經不調的範疇。
其實規則性的月經來潮是體現女性生理的正常節律，所以當出現異常，就是身體提出的警訊，不可輕易忽略，否則拖到身體出現其他狀況才求醫，就會拉長病程與治療期。
感染新冠肺炎後的體質調整是中醫的強項，中醫師會以辨證論治的方式，根據體質給予不同處方，幫助病患盡快恢復健康狀態，步入正常生活軌道。
（文章授權提供／常春月刊）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54393
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