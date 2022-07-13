全新一代Honda CR-V在美正式亮相！

我是廣告 請繼續往下閱讀
CR-V是過去25年來美國最暢銷的SUV，全新CR-V將強打混合動力車型，期盼未來油電混合動力車型可佔全車系銷量的50%左右，此目標乃是Honda電氣化戰略中關鍵的一步，全新的CR-V將會在2022年夏天正式上市，混合動力車型則會稍晚才推出。
即將在美國上市的全新CR-V，車身尺碼為184.8x66.6x73.4吋，較前一代長了約2.7吋，以及寬了0.4吋，軸距則增長1.6吋，提供更寬敞的車內空間；外觀設計則向Ridgeline和Passport TrailSport汲取靈感，整體線條較前代剛硬許多，放大的尺碼也讓它更具侵略感。
擴大視野一向是Honda的拿手強項，其中將A柱底部向後縮4.7吋，與向兩側外延展2.8吋，再向下延伸1.4吋，有效加大前擋玻璃面積，同時，兩側後視鏡移至車門上，以利增加視野。
雖然新CR-V外觀上更為霸氣，但基本輪廓還是可以隱約看得見延續上一代的影子，長車頭搭配大面積水箱護罩與LED頭燈，EX與EX-L車型採具備鍍鉻框飾的黑色格柵樣式，搭結合方向燈之車身同色後視鏡，搭配18吋10輻式鋁合金圈。令配有與車身同色的車頂後擾流翼，以及造型與前代略為相似的直立LED尾燈，帶出時尚感。
而搭載混合動力的Sport與Sport Touring車型，水箱護罩為亮黑色設計，排氣尾管造型改為矩形樣式，而下保險桿設計部分Sport車型會採亮黑色，Sport Touring車型則是柏金色，後下擾流 Sport車型會用上啞光黑烤漆，Sport Touring則是採亮黑色烤漆，增添個性，輪圈部分Sport是配上Berlina黑的18吋10輻鋁合金圈，Sport Touring則會升級19吋黑色五輻雙肋造型鋁合金圈。
座艙內，在車身尺寸有所加大下，後座腿部空間增加了0.6吋，同時後座椅背具有八段傾斜角度可調功能，提升乘坐舒適度；中控台大致延續Civic的水平化設計，盡可能減少阻擋前方視野，最特別的部分是控台中央的蜂巢狀網格，不僅是造型設計，同時將空調出風口隱藏在其中，僅可由外露的風向調節桿了解出風口的位置，極具創意。
全新的穩定前座椅，可有效減緩長時間駕駛的疲勞，方向盤角度更接近於房車，駕駛姿勢不需要重新適應，並且在中央鞍座下方提供同級車最大的9公升置物空間。
空間表現同樣是CR-V的強項，達36.3立方英尺之容積，是CR-V有史以來最大的行李廂空間，另將行李廂底板向下降低後，可再擴展到39.3 立方英尺，後座椅背全數放倒後，最大容積可擴充到76.5 立方英尺。
座艙陳設部分，EX車型黑、灰布質內裝，配有8向電動可調駕駛座椅，EX-L車型配置黑色或灰色皮革座椅，增加4向電動可調副駕駛座椅，與黑色鋼琴烤漆飾板；Sport車型配置獨有的黑色布內裝與黑色儀錶板飾板，Sport Touring則同樣配有黑色或灰色皮革座椅與黑色鋼琴烤漆飾板，另在中控台、方向盤與排檔桿用上了橙色對比色縫線相搭。
全新CR-V也導入了數位化座艙，標配7吋數位儀錶板，中央主介面為一具觸控螢幕，EX與Sport車型配置7吋螢幕，EX-L 和 Sport Touring則升級為9吋，都具備Apple CarPlay® 和 Android Auto™智慧手機連接功能，同時保留傳統音量與頻道調整旋鈕，控台下方置物空間足夠放置兩支手機，並標配一個 2.5A USB-A 和一個 3.0A USB-C連接埠，Sport和Sport Touring車型在後座另標配有兩個3.0A USB-C充電孔，CR-V EX-L 和 Sport Touring則還配有15W之Qi無線充電板，滿足手機充電所需。此外，Sport Touring配有具12 揚聲器之Bose 高級音響系統，是專為CR-V全新座艙而設計。新系統採用 Bose Centerpoint 技術和 SurroundStage 數位信號處理技術，無論在哪一個座位，所有乘客都能置身於相同的音場之中，提供清晰的聆聽體驗。
15%，以利提供更穩定地行車動態表現，前懸吊為麥花臣、後懸吊則為多連桿設計，前後副車架也都經過強化，減震彈簧剛性也增加15%，都讓操控性更加精進。
最受關注的動力系統部分，Sport和Sport Touring車型搭載全新的第 4 代雙馬達混合動力系統，配置一具2.0升Atkinson循環缸內直噴四汽缸引擎，搭配一對電動馬達，綜效馬力為204hp，電動馬達最大扭力為247 lb.-ft.〈約335Nm〉，並且首次提供高達 1,000 磅的牽引能力。同時新的混合動力系統也讓最高時速也從86mph提升至115 mph。
而EX 和 EX-L搭載的是1.5升渦輪增壓引擎，在進、排氣上都有所精進，配置新的高效率4合2排氣頭段，以利保持更寬的扭力高峰，使得179 lb.-ft〈約243Nm〉之最大扭力可在1,700-5,000 rpm間輸出，較過去提前了300rpm，最大馬力為190hp，搭並搭配更新後降低噪音與震動的新CVT無段變速系統。全新的智慧控制系統，可讓四輪傳動系統在雪地或泥地等濕滑路面上有更好的循跡性，在Sport Touring車型上為標準配備，可將50%驅動力分配至後輪。全新CR-V也首度增配了陡坡緩降系統，在陡坡路段可以2到12 mph之間的速度緩緩下降。
安全性部分，新CR-V採用最新版本的ACE車體結構，全新A柱設計、側框架與下防火牆結構，讓碰撞後的力量可以傳遞至座艙周圍，不會直接傳進車內，同時，包括：車頂、車側門檻、B柱、車門、後輪拱與C柱整體結構都有所加強，以強化側向的防護能力；而全新CR-V也導入了與Civic相同的前座乘客中央氣囊，以避免前座乘客互相碰撞而受傷，新設計的駕駛座氣囊，可有效托住頭部，避免旋轉，副駕駛座氣囊採三腔設計以達到類似效果，全新CR-V有首度導入了膝部氣囊與後座側邊防護氣囊，達到更全面的防護效果。
廣受好評的Honda Sensing®系統在全新CR-V上自然沒有缺席，更新了偵測廣角鏡頭與毫米波雷達，新攝影機具有90度視野，前雷達偵測廣度也達120度，可有效辨識道路標線、車輛、行人、自行車與機車，以及對向與路口來車等，提高預防碰撞效率。 同時將盲點偵測系統列為標準配備，另新增TJA交通壅塞輔助、低速煞車控制、TSR交通號誌識別等功能，配合ACC主動式巡航系統，LKAS車道維持輔助等系統，具有全速域半自動駕駛功能。另外也增加了駕駛者注意力監控系統、後座安全帶未繫提醒，離車後座提醒等功能，提醒駕駛者離開車輛時，注意後座是否還有孩童或貴重物品，提升整體人身與物品安全性。
在美國市場擁有舉足輕重地位的CR-V將在北美的三個工廠生產，包括美國境內的俄亥俄中工廠與印第安那州工廠，與加拿大工廠；全新CR-V在美國首先亮相後，接著歐洲、日本與其他市場應會陸續登場，至於要導入台灣，最快應該也要等到2023年了。