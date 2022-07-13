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超級月亮最佳觀賞時間曝！今年最大滿月　抬頭觀月超壯觀

▲今年最大滿月「超級月亮」今晚登場！最佳觀賞時間曝光。（圖／台北市立天文館）
▲今年最大滿月「超級月亮」今晚登場！最佳觀賞時間曝光。（圖／台北市立天文館）

編輯中心／綜合報導

2022-07-13 09:18:24

天文迷注意！今年最後一次的超級滿月，也是今年最大滿月，將在14日凌晨登場，台北市立天文館表示，這次比上個月的滿月更大更亮，月球視直徑可達到33.7角分，與今年1月18日的最小滿月相比，足足大了13.5%，大約是1元與5元硬幣大小的差別。不過，台北天文館建議，最佳的觀賞時間，是在今（13）日傍晚，因為當日17時6分月球通過近地點，此時地月中心距離357,372公里，是今年月球離地球最近的時刻，會比14日凌晨2時38分高懸夜空的「滿月」更為壯觀。

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台北天文館說明，當月球18時37分升起時，雖然相位99.7%，還不到100%的「滿版」，但肉眼看來已與正圓無異，再加上地面景物的襯托，會是今年最好看的月亮，且14日2時38分的「滿月」時刻，月球僅99.8%，不會達到100%的「滿版」；台北天文表指出，主要是因為滿月是定義在月亮與太陽黃經相差180度的時刻，無關黃緯，但只有當月球、地球與太陽真正排成一直線時，地球上才能看到「滿版」的月亮。此外，今年11月8日會有一場月全食，屆時將可看到「滿版」的滿月。

不只如此，今日傍晚及16日黎明前的天空，將出現一顆會移動的超級亮星，以臺北地區來看，國際太空站13日傍晚19時54分自西南方地平面附近出現後，緩緩向東北方移動，19時57分飛至西南方、高約51度處時，亮度達到-2.9等，比當時全天最亮的織女星還亮約15倍，成為夜空中最耀眼的一顆星，直至20時於東北方地平線附近消失前都明亮可見；16日則於拂曉時通過臺灣上空。4時5分從西北方地平面附近出現後緩緩向東南方移動，4時8分飛至西南方、高約50度時，亮度高達驚人的-3.7等，與金星同亮，直至4時12分於東南方地平面附近消失。（編輯：林莞茜）

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