特企／《星之夢幻島》夏日海灘派對　一起「fun」暑假！

我是廣告 請繼續往下閱讀
炎炎夏日，最令人嚮往的地方就是海邊，官方本次特別舉辦夏日海灘派對，連續登入遊戲，還能夠獲得夏日限定稀有時裝「海洋之冠」，另外，官方於粉絲團加碼送出專屬稱號「閃耀盛夏」，讓玩家在這場派對中耀眼奪目！
海灘商店於卡巴拉正式開張！玩家於活動期間，蒐集「海灘商券」即可兌換時裝和活動限定道具，也可參與咪嚕轉盤，有機會獲得特殊裝備「海洋武器」，讓玩家在這炎熱的暑假，也能體驗沁涼的感覺！
西瓜保衛大作戰
在派對中來場刺激得西瓜保衛戰吧！所有玩家將化身成精靈咪嚕，並手持西瓜進行派對活動，玩家須保護手中的西瓜不被擊破，同時要想盡辦法摧毀其他玩家的西瓜，在時間限制內生存下來的就是贏家。
在活動期間，凡是參加西瓜保衛戰的玩家，皆有機會獲得「海灘商券」，玩家可至海灘商店兌換虛寶。
成為卡巴拉海賊王！
曾經有位偉大的海賊說過「想要我的財寶嗎？去吧，我把一切全都放在了那裡」，因此官方推出了全新的夏日海洋坐騎「海盜船」，讓玩家在偉大的航道上暢行無阻，你準備好成為卡巴拉的海賊王了嗎？
《星之夢幻島》Google Play下載連結：https://lihi1.cc/SrIFt
《星之夢幻島》App Store下載連結：https://lihi1.com/WG8vc