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確診產婦解隔差五天　突現「產兆」緊急接生！

確診產婦解隔差五天　突現「產兆」緊急接生！
確診產婦解隔差五天　突現「產兆」緊急接生！

健康醫療網

2022-07-13 12:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】一名孕婦懷孕38周時感染新冠肺炎，還差五天才解隔卻出現產兆，緊急送醫後發現「已經開四指」，顧及母女安全，評估需立即接生，醫護團隊隨即換上完整防護裝備安排接生，所幸最後母子均安，新生兒檢驗結果也為陰性，讓媽媽總算放下心中的焦慮。

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孕婦染疫不恐慌　密切留意呼吸及血氧

亞洲大學附屬醫院婦產科醫師陳彥廷說明，孕媽咪若是染疫首先不必恐慌，把握「媽媽好，寶寶就好」的原則，只要評估身體狀況穩定、沒有產兆，都可如同正常人般選擇居家照護，況且胎兒主要是透過母體供應所需的氧氣，因此新冠肺炎對寶寶來說不會有立即性危險，只要孕媽咪在染疫照護期間，注意自己的呼吸以及血氧狀況，配合醫師評估是否使用抗病毒藥物即可；但若出現呼吸困難、胸悶、血氧濃度低於95％等情況，仍應立即就醫檢查。

超過兩小時無胎動　應緊急就醫檢查

至於胎兒部分，他也提醒必須要注意胎動情形，若超過兩小時沒有胎動，這時建議主動與胎兒進行互動，或者吃甜食使血糖上升刺激胎兒，觀察胎動情況是否有改善，若依然沒有胎動，也建議要趕緊就醫檢查。

足月孕婦隔離出現產兆    應儘速就醫

陳彥廷強調，足月孕婦如果染疫，但在隔離期間出現明確的產兆，則必須要盡速就醫，只要醫院設備、容額以及孕婦狀況許可之下，仍可選擇自然產生產，但若孕婦情況不理想，或是胎心音監控顯示胎兒窘迫，則會建議剖腹產，以確保母親與胎兒均安。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54419

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