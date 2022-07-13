先天「腎盂輸尿管接合處狹窄」　摘腎擺脫腎水腫

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臺中慈濟醫院泌尿科醫師蔡宗訓說明，「腎盂輸尿管接合處狹窄」分為先天性與後天性，好發在男性，左側比右側多，約有一成發生雙側。部分先天性病人腎盂到輸尿管發育異常造成阻塞，使尿液無法排出造成腎水腫。另一種後天原因可能是泌尿道結石、發炎或腫瘤等問題造成狹窄，也會影響排尿功能。
右腎無功能 摘除手術一勞永逸
蔡宗訓表示，上述患者是先天性「腎盂輸尿管接合處狹窄」，因腎臟結構異常，容易積水形成「慢性腎水腫」，甚至引發嚴重性感染住院，雖可安排尿液引流緩解症狀，但無法根除反覆的病情；後來經過檢查評估發現，病人右腎其實沒有排尿、排毒功能，只剩下左腎正常運作，繼續維持性治療對腎功能沒有幫助，必須須採取積極性治療。病人也表示，疾病從小到大，帶來無比困擾，最後與病人溝通後，決定摘除無功能的腎臟，一勞永逸。
輕微阻塞採保守治療 引併發症需評估手術可能
蔡宗訓最後補充，一般輕微阻塞不會影響腎臟功能，大都採取觀察或保守治療，但積水到一定程度並且產生併發症，病人身體不舒服或腰部疼痛。醫師會評估腎臟受損程度，除施作輸尿管導管引流，必要時也會用外科手術切除狹窄處併重新接合，如果腎臟沒有功能，最好辦法就是移除它。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54418
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