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先天「腎盂輸尿管接合處狹窄」　摘腎擺脫腎水腫

先天「腎盂輸尿管接合處狹窄」　摘腎擺脫腎水腫
先天「腎盂輸尿管接合處狹窄」　摘腎擺脫腎水腫

健康醫療網

2022-07-13 16:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】來自紐西蘭四十歲的Kate已在臺灣生活多年，右腎因先天「腎盂輸尿管接合處狹窄」，腎臟反覆積水讓他時常疼痛，而成了醫院常客。四月發生嚴重感染後，選擇至醫院住院治療，經醫師建議與溝通後，決定摘除無功能的腎臟，從此也不須再擔心突發狀況，擁有良好生活品質。

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「腎盂輸尿管接合處狹窄」　恐引發慢性腎水腫

臺中慈濟醫院泌尿科醫師蔡宗訓說明，「腎盂輸尿管接合處狹窄」分為先天性與後天性，好發在男性，左側比右側多，約有一成發生雙側。部分先天性病人腎盂到輸尿管發育異常造成阻塞，使尿液無法排出造成腎水腫。另一種後天原因可能是泌尿道結石、發炎或腫瘤等問題造成狹窄，也會影響排尿功能。

右腎無功能　摘除手術一勞永逸

蔡宗訓表示，上述患者是先天性「腎盂輸尿管接合處狹窄」，因腎臟結構異常，容易積水形成「慢性腎水腫」，甚至引發嚴重性感染住院，雖可安排尿液引流緩解症狀，但無法根除反覆的病情；後來經過檢查評估發現，病人右腎其實沒有排尿、排毒功能，只剩下左腎正常運作，繼續維持性治療對腎功能沒有幫助，必須須採取積極性治療。病人也表示，疾病從小到大，帶來無比困擾，最後與病人溝通後，決定摘除無功能的腎臟，一勞永逸。

輕微阻塞採保守治療　引併發症需評估手術可能

蔡宗訓最後補充，一般輕微阻塞不會影響腎臟功能，大都採取觀察或保守治療，但積水到一定程度並且產生併發症，病人身體不舒服或腰部疼痛。醫師會評估腎臟受損程度，除施作輸尿管導管引流，必要時也會用外科手術切除狹窄處併重新接合，如果腎臟沒有功能，最好辦法就是移除它。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54418

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