特企／2022最敢玩電動車！拋開實用枷鎖　滿足玩樂想像

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YAMAHA EMF 單造型設計就已是新鮮十足，擁有市場上少見的中央龍骨及尾部鏤空造型，視覺強烈、獨特有個性，整體硬體也與過往發佈的車款有很大不同，其中最吸引車迷注意就是搭配多元的改裝配件，車迷可依個人喜好，大膽玩出自己的 EMF ，展現自我風格，高效的 EV 瞬間加速搭配全新輕量化車架及跑格鋁合金輪圈，充分展現出直線輕快、彎道沉穩的特性，達到突破以往的絕佳操控性， EMF 整體就是為了最好的操控性而設計，期許將 EMF 大膽的玩樂特質完美展現，讓車迷盡情奔馳。
EMF 售價雖略高於市售電動機車，但其獨有的市場定位已為自己拓展出一條嶄新的道路，無論在外型或功效， YAMAHA 此次大膽的創新顯然為台灣電動機車市場揭開全新的序幕。
YAMAHA 為台灣前三大機車大廠，以為消費者「創造感動」為企業精神指引，「Revs your heart」 的口號除了帶給人們內心的躍動外也擁抱對創新的熱情，陸續推出多款經典暢銷產品，從標語中不難發現 YAMAHA 成立至今一直非常重視「創新」與「敢玩」，世界環保意識抬頭後， YAMAHA 也緊跟在後，於 2019 推出首款電動機車， EMF 的推出更是一項大膽的創新，翻轉大家對於電動機車的印象， YAMAHA 表示：「想讓民眾知道，電動機車可以很有型也很好玩！」
EMF 車款於今年1月正式在台灣上市，大膽玩樂的 EMF 推出，無疑為台灣電動機車翻開展新的一頁，引領電動機車走向玩樂騎乘的新潮流。 YAMAHA 表示市場需求不斷變化，廠內也不斷研發創新車款，期許在不久將來能帶給車迷更多不一樣「大膽、好玩」的車款。