COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

特企／2022最敢玩電動車！拋開實用枷鎖　滿足玩樂想像

▲YAMAHA EMF大膽玩車，顛覆你對電動車的想像。（圖／品牌提供）
▲YAMAHA EMF大膽玩車，顛覆你對電動車的想像。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-07-14 12:10:26

「節能減碳」已是國際未來 30 年的重要議題，因應趨勢加上政府政策，台灣近幾年電動機車的銷售量更是逐年攀升，各家機車廠也紛紛推出新款，積極搶攻電動機車市場。早在 2019 推出首款電動機車 EC-05 的 YAMAHA ，於今年率先推出以”玩樂”為定位的電動機車 EMF ，拋開實用代步的枷鎖，以大膽玩樂的創新，讓車主放肆玩車、隨興奔馳。

我是廣告 請繼續往下閱讀
鮮少品牌以品味、玩樂作為開發目的， YAMAHA 此次率先走出自己的路，引領電動機車走向不一樣的定位，主要還是看準電動機車未來趨勢， YAMAHA 表示世代不斷轉變，一般通勤代步導向的車款已無法滿足喜追求流行的年輕世代，年輕人開始追尋好玩刺激、酷炫有型的車款。近期網路溫度計的一篇數據統計也指出消費者在選擇電動機車時會在意的外觀造型，不管是為了操控性誕生的龍骨設計，或是為了獨特外觀而設計的鏤空車尾及裸露的頭燈，與現今年輕人所追求的電車特性都十分契合。

YAMAHA EMF 單造型設計就已是新鮮十足，擁有市場上少見的中央龍骨及尾部鏤空造型，視覺強烈、獨特有個性，整體硬體也與過往發佈的車款有很大不同，其中最吸引車迷注意就是搭配多元的改裝配件，車迷可依個人喜好，大膽玩出自己的 EMF ，展現自我風格，高效的 EV 瞬間加速搭配全新輕量化車架及跑格鋁合金輪圈，充分展現出直線輕快、彎道沉穩的特性，達到突破以往的絕佳操控性， EMF 整體就是為了最好的操控性而設計，期許將 EMF 大膽的玩樂特質完美展現，讓車迷盡情奔馳。

EMF 售價雖略高於市售電動機車，但其獨有的市場定位已為自己拓展出一條嶄新的道路，無論在外型或功效， YAMAHA 此次大膽的創新顯然為台灣電動機車市場揭開全新的序幕。

YAMAHA 為台灣前三大機車大廠，以為消費者「創造感動」為企業精神指引，「Revs your heart」 的口號除了帶給人們內心的躍動外也擁抱對創新的熱情，陸續推出多款經典暢銷產品，從標語中不難發現 YAMAHA 成立至今一直非常重視「創新」與「敢玩」，世界環保意識抬頭後， YAMAHA 也緊跟在後，於 2019 推出首款電動機車， EMF 的推出更是一項大膽的創新，翻轉大家對於電動機車的印象， YAMAHA 表示：「想讓民眾知道，電動機車可以很有型也很好玩！」

EMF 車款於今年1月正式在台灣上市，大膽玩樂的 EMF 推出，無疑為台灣電動機車翻開展新的一頁，引領電動機車走向玩樂騎乘的新潮流。 YAMAHA 表示市場需求不斷變化，廠內也不斷研發創新車款，期許在不久將來能帶給車迷更多不一樣「大膽、好玩」的車款。

2022 年汰舊換新/買電動機車/七期燃油機車省多少？政府補助最強整理包！

無碳環保夯　國內外大廠攜手建置7千座電動機車快充站

老機車毛病多狂燒錢！她問該換電動機車？過來人：會上癮

疫情增溫、晶片短缺、零組件供應不及、報稅季將至，2022年4月台灣機車回跌至58,075輛，電動機車佔有率跌至11%！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀