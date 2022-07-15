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豆花妹玩遊戲失控！突翹中指被警告：不能比髒話

▲《飢餓遊戲》豆花妹玩彈珠，中指竟不自覺翹起來。（圖／中視提供）
▲《飢餓遊戲》豆花妹玩彈珠，中指竟不自覺翹起來。（圖／中視提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-07-15 07:00:00

中視《飢餓遊戲》自蔡黃汝與峮峮加入主持陣容，製作單位被三帥指控偏心女主持人，更從有一集要主持人買單春酒費用開始，主持人不時抱怨被分化，於是在本週節目誠意推出「五主合作賽」，讓主持群一起同心協力，不用再相互算計，而且在指定時間完成任務就能直接拿萬元獎金。

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▲《飢餓遊戲》由5位主持人對抗來賓，左起為峮峮、蔡黃汝、王仁甫、狄鶯、孫協志、許孟哲、篠崎泫、阿龐、林進。（圖／中視提供）
▲《飢餓遊戲》由5位主持人對抗來賓，左起為峮峮、蔡黃汝、王仁甫、狄鶯、孫協志、許孟哲、篠崎泫、阿龐、林進。（圖／中視提供）
為了製造看點，製作單位再度祭出考驗，特別針對每個主持人的「痛點」量身打造專屬關卡，王仁甫被考驗「畫」功、孫協志是測「英文拼音」，峮峮則是「唱歌」要達標，蔡黃汝（豆花妹）因個人特色是常常手抖，所以要挑戰「打彈珠」，而且手背還要貼上低周波器，「我本來手就已經會抖了，還需要貼嗎？」電流一開蔡黃汝的中指竟不自覺翹起來，讓工作人員出聲提醒：「可以不要比髒話嗎！」

但手就是不受控，蔡黃汝只好哀求請後製幫她中指上小草莓遮住。而5月中才因玩「韻律球跳跳接力賽」受傷的許孟哲，有預感製作單位要踩他痛處，果然幫他設計一樣的遊戲，還說是「從哪裡跌倒，從哪裡爬起來」，讓他氣得當場把韻律球洩氣。這一關五位主持人只要挑戰完自己的關卡就可以去幫其他人過關，同在一隊的主持群玩起來特別有革命情感。

▲《飢餓遊戲》許孟哲又遇瑜珈球關卡。（圖／中視提供）
▲《飢餓遊戲》許孟哲又遇瑜珈球關卡。（圖／中視提供）
這一集來賓林進、阿龐、狄鶯和篠崎泫是採陸續加入，在「前滾翻臉盆接魚」遊戲中，阿龐和蔡黃汝一起進行，他卻情不自禁偷看蔡黃汝而導致分心，被許孟哲當眾調侃：「你要接的是魚不是花花。」為了讓阿龐專心闖關，蔡黃汝送上福利與他對視3秒，女神近在眼前讓阿龐直呼「好害羞」。

▲《飢餓遊戲》阿龐和豆花妹互看。（圖／中視提供）
▲《飢餓遊戲》阿龐和豆花妹互看。（圖／中視提供）
凍齡女神狄鶯則是玩接龍，當製作單位舉例「麻花捲」可以接「捲捲的頭髮」，狄鶯竟對著製作人說:「捲捲的頭髮我這裡沒有，要從你『那裡』拔，我頭髮是直的！」意有所指讓在場藝人全笑歪！藝人為了抱回萬元獎金拚盡全力，精彩內容就在17日晚間8點中視《飢餓遊戲》首播，隔週六晚間8點中天娛樂台播出。

▲《飢餓遊戲》狄鶯說捲捲的頭髮要從那拔，笑翻現場眾人。（圖／中視提供）
▲《飢餓遊戲》狄鶯說捲捲的頭髮要從那拔，笑翻現場眾人。（圖／中視提供）

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