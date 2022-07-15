夏季終極保養：拯救夏日口罩肌

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知名聯合診所，皮膚專科黃心穎醫師表示，水飛梭利用專利龍捲風探頭 360° 迴旋深層清潔毛孔，可清除毛孔髒污及老廢角質，讓高濃度精華液更容易滲透吸收，達到溫和潔淨深層保濕的透亮效果，再利用4D皮秒雷射震碎真皮層的深層色素，讓深層色素更容易代謝，達到均勻膚色，抑制斑點形成的效果，另外，專利的蜂巢探頭可促進膠原蛋白和彈性纖維的再生，可縮小毛孔並改善細紋，不僅能達到美白效果，更能由內而外的無瑕透亮，是兩項現代人不可或缺的醫美保養。
▲4D皮秒雷射，擊退真皮層色素，達到肌膚透亮、毛孔緊緻
4D皮秒雷射的雷射效果好，復原快，紅腫很快消退，打完的隔天還是可以正常上班、出遊，成為淡斑醫美首選，雷射療程間隔可輔以水飛梭，溫和清潔，來達到調理油脂、煥膚保濕.、提升肌膚光澤的效果。
即使是炎炎夏日，在專科醫師施作及精準能量調整之下，養膚淡斑療程照樣可行，術後應加強防曬及保濕，就能避免反黑的問題發生，肌膚還能比陽光更耀眼。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54311
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