「以愛灌鈣」三年支援超過百萬瓶牛奶至偏鄉　助學生牛奶攝取建議量達標

我是廣告 請繼續往下閱讀
2020年疫情剛開始蔓延、擔心全台弱勢守護受到衝擊，佳格在同年度發動福樂「以愛灌鈣」公益計畫，以教育部認定偏鄉國小為對象，全校提供一幅具牛奶元素創作、佳格就寄予該校50箱福樂保久乳，期盼不僅補充孩童營養缺口、更讓喝牛奶的過程充滿愛與用心的正向鼓勵。
自2020年累積至今，總計參與計畫的偏鄉國小高達334間，佔全台灣偏鄉國小達三成六。佳格企業社會責任推動小組暨媒體發言人王馨敏表示，「以愛灌鈣」計畫邁入第三年，累積捐贈保久乳超過百萬瓶。
八成以上學童乳品攝取不足 「以愛灌鈣」助偏鄉童當月達攝取建議量
國民營養健康調查報告指出八成以上台灣學童乳品攝取不足，佳格企業社會責任推動小組也於今年同步發動偏鄉學童鈣質攝取現況調查，以參與計畫的學童為調查對象發現，偏鄉學童平均每日喝不到1瓶牛奶，未達國健署建議量的二分之一，而計畫中提供的保久乳，換算下來當月能讓偏鄉學童每天多喝1瓶牛奶。
「以愛灌鈣」以繪畫作為互動基礎，讓孩子們更喜歡及願意喝牛奶！調查結果更發現學童對牛奶的態度與行為也積極正向，高達95%學童「喜歡」牛奶、63%學童平常願意拿零用錢「購買牛奶」，顯示幫助學童養成攝取鈣質習慣初步獲得成效。
偏鄉童家庭營養攝取不足倚靠學校提供牛奶 用畫筆爭取夢想實踐機會
來自南投縣發祥國小、第一屆小小藝術家白毓璇都會在柔道訓練後補充牛奶，幫助鈣質補充。身為部落品學兼優的學生代表，在美術、族語演講、體育等各方面都有卓越成績。毓璇連續兩年參與「以愛灌鈣」計畫，和同學們一起運用繪畫天分成功爭取保久乳，以實力對抗城鄉差距和資源不足的挑戰，多次成功在柔道比賽中獲得好成績，未來更以成為柔道國手為目標持續向夢想前進。
「我很喜歡喝牛奶，但是在家裡很少機會喝到，都要到學校才有！」第二屆小小藝術家潘冠語來自苗栗縣深山秘境蓬萊國小、不僅身手矯健與山林為伍、更是賽夏族的靈魂畫手。蓬萊國小老師林育葦表示，「蓬萊國小的學生熱愛運動，但多數學生家長忙碌，三餐營養難以確實照料，孩子攝取營養的來源都來自學校，老師時常也得四處為孩子募集牛奶資源，而福樂是唯一家長學校自費外的營養補給。」潘冠語曾憑藉繪畫天賦在全國繪畫比賽中獲得特優佳績，尤其發現小小藝術家比賽能靠自己爭取全校的營養來源，更讓他對自己能有所付出而十分驕傲。
愛心大使江宏傑 呼籲各界一起支持偏鄉兒童
愛心大使江宏傑在記者會上分享，親自到訪新北市石碇區永定國小，才發現到偏鄉小朋友和想像中很不一樣，每一位孩子都有無窮活力，看見每一位孩子眼神發亮展現自己天賦，特別感動，相信只要再給予正確的營養資源，偏鄉學童可以往自己的夢想成功前進。
江宏傑提及疫情生活近況，因為疫情多出時間跟小孩相處，這段期間也對於鈣質攝取特別重視，認為這是成長期不能缺少的營養。看見小朋友能主動養成愛上喝牛奶的習慣，令他覺得特別難能可貴，活動不只是一次性的提供牛奶，而是持續地為偏鄉學童提供牛奶讓他們有正確的營養知識與習慣，同時呼籲邀請大家一起支持偏鄉兒童，前往以愛灌鈣活動官網投票，幫助小小藝術家獲取更多牛奶資源！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54468
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw