空店面23%！小英之友會清洗彩虹地景　象徵西門疫後再生

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疫情衝擊，西門町人潮、商機受到衝擊，空店面來到歷史新高的23.1%。熱鬧的西門町一度陷入寂寥。但西門6號出口旁的彩虹地景卻始終保有熱鬧與活力。這座北市彩虹觀光的重要景點，已是年輕人展現舞藝、表達自我的重要舞台。
台北市小英之友會總會長陳茂仁表示，彩虹地景已經是西門町的象徵，清洗彩虹，讓彩虹煥然一新，除了代表後疫情時代，西門商圈一定能振興再生外，同時認為本次活動能夠結合無家者的共同努力，極富公益色彩。這是台北市小英之友會獻給西門商圈的祝福，對於公益力量的挹注盡一份心力，也是對台北市的未來發展充滿期待。
芒草心協會秘書長李盈姿則提到，協會長期關注無家者議題，陪伴協助許多夥伴。今天來協助的團隊「友洗社創」，是由作家林立青在創辦，許多工作夥伴都是無家者，參與清洗除了是養成一技之長，也是讓無家者能與社區共好。
台北市議員吳沛憶表示，這2年來的疫情是在地團體互相支持，因此於在地團體的支持下，邀請「友洗社創」清洗彩虹地景。不只西門，現在北市、全台灣的商圈都需要振興。現在中央有「國旅補助」，帶動國內旅客的消費。但更重要的是未來國際觀光能夠恢復，讓西門的人潮商機回到疫情前。
台北市西門徒步區街區發展促進會理事長劉金龍表示，西門彩虹地景上寫著「Taipei」象徵台北市是一座友善的都市，這裡已經是有名的打卡拍照景點，希望透過彩虹的清洗為西門帶回繁榮。