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空店面23%！小英之友會清洗彩虹地景　象徵西門疫後再生

▲小英之友會清洗彩虹地景，象徵西門町商圈疫後再生。（圖／吳沛憶辦公室提供）
▲小英之友會清洗彩虹地景，象徵西門町商圈疫後再生。（圖／吳沛憶辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-16 11:00:292022-07-16 11:19:05

疫情逐漸趨緩，全球都在拚復甦，對人流大幅減少的西門商圈，振興是最重要的課題。台北市小英之友會與芒草心協會為表達對西門商圈的關切與支持，於今（16）日上午9:00邀請工人作家林立青與北市無家者們組成的「友洗社創」協助清洗彩虹地景，象徵西門商圈在後疫情時代的復甦與重生。

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▲台北市小英之友會總會長陳茂仁表示，（圖／吳沛憶辦公室提供）
▲台北市小英之友會總會長陳茂仁表示，清洗彩虹，代表後疫情時代，西門商圈一定能振興再生。（圖／吳沛憶辦公室提供）
小英之友會顧問團總團長王光祥、台北市議員吳沛憶、社團法人台北市西門徒步區街區發展促進會理事長劉金龍也大力支持本活動，更邀來知名作家陳雪及楊双子擔任活動的特別來賓，台灣街頭藝術文化發展協會也將帶來精彩演出。

疫情衝擊，西門町人潮、商機受到衝擊，空店面來到歷史新高的23.1%。熱鬧的西門町一度陷入寂寥。但西門6號出口旁的彩虹地景卻始終保有熱鬧與活力。這座北市彩虹觀光的重要景點，已是年輕人展現舞藝、表達自我的重要舞台。

台北市小英之友會總會長陳茂仁表示，彩虹地景已經是西門町的象徵，清洗彩虹，讓彩虹煥然一新，除了代表後疫情時代，西門商圈一定能振興再生外，同時認為本次活動能夠結合無家者的共同努力，極富公益色彩。這是台北市小英之友會獻給西門商圈的祝福，對於公益力量的挹注盡一份心力，也是對台北市的未來發展充滿期待。

芒草心協會秘書長李盈姿則提到，協會長期關注無家者議題，陪伴協助許多夥伴。今天來協助的團隊「友洗社創」，是由作家林立青在創辦，許多工作夥伴都是無家者，參與清洗除了是養成一技之長，也是讓無家者能與社區共好。

台北市議員吳沛憶表示，這2年來的疫情是在地團體互相支持，因此於在地團體的支持下，邀請「友洗社創」清洗彩虹地景。不只西門，現在北市、全台灣的商圈都需要振興。現在中央有「國旅補助」，帶動國內旅客的消費。但更重要的是未來國際觀光能夠恢復，讓西門的人潮商機回到疫情前。

台北市西門徒步區街區發展促進會理事長劉金龍表示，西門彩虹地景上寫著「Taipei」象徵台北市是一座友善的都市，這裡已經是有名的打卡拍照景點，希望透過彩虹的清洗為西門帶回繁榮。

▲台北市議員吳沛憶表示，（圖／吳沛憶辦公室提供）
▲台北市議員吳沛憶表示，不只西門，現在北市、全台灣的商圈都需要振興，期盼未來西門的人潮商機能夠回到疫情前。（圖／吳沛憶辦公室提供）

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