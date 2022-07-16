富邦悍將吞10連敗！球迷罕見「大怒灌」：罵的力氣都沒了

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即便7局上半，鋼龍控球不穩發生暴投、4壞球保送，再加上林益全、申皓瑋代打建功才讓富邦追回2分，但牛棚、打線無能為力，最終以2比5輸掉味全龍，也吞下球隊史上最慘10連敗。
對此，PTT-Guardians的球迷們感到失望，板主也罕見發起「大怒灌」的討論串供球迷們一吐怨氣，「我自己也已經去抱怨完了，開給大家吐怨氣吧，假如罵會讓戰績變好的話，那就再說了，十連敗，我記得義大時期好像還沒那麼慘吧。」大家紛紛留言「連罵的力氣都沒有了」、「已經輸到無奈，不知道罵什麼了，好揪心」、「投手整組壞掉到底誰要負責」、「味全就是很好的借鏡，速度+戰術就把你壓打了」。
其實，富邦悍將總教練丘昌榮，也在賽後表示，上半季的打擊比較無法連貫，很難形成大局，投手的穩定度也不是很好，希望能趕快利用上半季剩餘比賽的時間調整，下半季又是新的開始。
他提到，自己也相信選手也很想做，但不想說是壓力，球員教練彼此都有不同的壓力，但是實際上確實沒有做好，球隊在關鍵的守備、投手前簡單的滾地球也都沒有接好、傳歪掉，球隊一直有在集合檢討，各部門教練也都有在進行訓練的課程。最後強調，不管怎樣只能趕快調整回來，不然對球團或是球迷都很愧疚。（編輯：詹鎰睿）