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富邦悍將吞10連敗！球迷罕見「大怒灌」：罵的力氣都沒了

▲富邦悍將吞下10連敗，讓球迷們大感失望，PTT專版更出現「大怒灌」讓大家一吐怨氣。（示意圖／記者詹鎰睿攝影）
▲富邦悍將吞下10連敗，讓球迷們大感失望，PTT專版更出現「大怒灌」讓大家一吐怨氣。（示意圖／記者詹鎰睿攝影）

編輯中心/綜合報導

2022-07-16 12:17:472022-07-16 12:22:44

富邦悍將昨（15）日在主場以2比5輸給味全龍，慘吞隊史最慘10連敗，不僅現場球迷相當失落，就連PTT-Guardians支持富邦的網友們都看不下去，板主更罕見發起「大怒灌」的討論串，開給大家吐怨氣，直呼「十連敗，我記得義大時期好像還沒那麼慘吧！」

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回顧昨日賽事，富邦悍將派出洋投范米特，迎戰味全龍鋼龍，盼能尋求球隊勝利。雖然在前面五局，范米特都能成功解決打者、化解危機，但在六局上半出現狀況，先是對郭天信投出4壞球保送，接著面對吳東融的短打戰術，傳給一壘時發生暴傳，接著再加上1次的4壞球保送，變成滿壘危機，接著才被林智勝、劉基鴻的連續敲安，讓對手灌進3分大局。

即便7局上半，鋼龍控球不穩發生暴投、4壞球保送，再加上林益全、申皓瑋代打建功才讓富邦追回2分，但牛棚、打線無能為力，最終以2比5輸掉味全龍，也吞下球隊史上最慘10連敗。

▲富邦悍將總教練丘昌榮。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.06.05）
▲富邦悍將總教練丘昌榮表示，希望能趕快調整回來，不然對球團或是球迷都很愧疚。（圖／記者葉政勳攝影）
對此，PTT-Guardians的球迷們感到失望，板主也罕見發起「大怒灌」的討論串供球迷們一吐怨氣，「我自己也已經去抱怨完了，開給大家吐怨氣吧，假如罵會讓戰績變好的話，那就再說了，十連敗，我記得義大時期好像還沒那麼慘吧。」大家紛紛留言「連罵的力氣都沒有了」、「已經輸到無奈，不知道罵什麼了，好揪心」、「投手整組壞掉到底誰要負責」、「味全就是很好的借鏡，速度+戰術就把你壓打了」。

其實，富邦悍將總教練丘昌榮，也在賽後表示，上半季的打擊比較無法連貫，很難形成大局，投手的穩定度也不是很好，希望能趕快利用上半季剩餘比賽的時間調整，下半季又是新的開始。

他提到，自己也相信選手也很想做，但不想說是壓力，球員教練彼此都有不同的壓力，但是實際上確實沒有做好，球隊在關鍵的守備、投手前簡單的滾地球也都沒有接好、傳歪掉，球隊一直有在集合檢討，各部門教練也都有在進行訓練的課程。最後強調，不管怎樣只能趕快調整回來，不然對球團或是球迷都很愧疚。（編輯：詹鎰睿）

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