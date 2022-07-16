深層修復之旅「免費體驗1小時」 Dyson免錢幫做造型
疫情之下充滿疲憊，不能盡興遊玩的日子裡，下班後更是日復一日，許多人都有睡再久還是感到疲勞的困擾。按摩、保養、床墊3大品牌主理人跨界合作，首次舉辦「深層修復之旅」免費體驗會，感受自我療癒、自我修復的過程。Dyson也提供免費美髮造型服務，活動期間預約體驗服務，由專家打造專屬造型。
由藝人林利霏和好友共同創立的保養品牌Aspasia，以及FASCIA法夏筋膜調理美學、在嘖嘖募資突破200萬的日日居床枕，3大品牌主理人首次合作，在7月30日聯手催生第一場1小時免費體驗會。
由FASCIA法夏提供8分鐘肩頸筋膜放鬆，並透過Aspasia精華保養滋養肌膚，最後躺在日日居的零壓科技棉床墊感受放鬆，在筋膜調理、保養美學及深層睡眠的旅程中，自我療癒並修復身體的疲憊感。1小時體驗活動全程免費，不過不開放現場報名，需提前上網預約時段，同一時段最多4人同行，額滿為止。
迎接即將到來的七夕，看準七夕約會造型需要小心機，Dyson限時推出夏日美髮造型服務，7月18日至8月31日活動期間，消費者可在Dyson LINE官方帳號免費預約，到全台7間指定門市（台北／新竹／台中／高雄）體驗服務，選定想要的造型後，現場由專家使用Dyson Airwrap 多功能造型器打造專屬造型。