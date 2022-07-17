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北榮向日葵學園畢典！「懼學症」青少年們完成學業

北榮向日葵學園畢典！「懼學症」青少年們完成學業
北榮向日葵學園畢典！「懼學症」青少年們完成學業

健康醫療網

2022-07-17 10:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】近日臺北榮總精神醫學部青少年日間病房「向日葵學園」舉行畢業典禮，台北市教育局楊麗珍專委、特教科官月蘭科長、臺北榮總李偉強副院長、精神醫學部蔡世仁主任、兒童青少年精神科陳牧宏主任、徐如維醫師、黃凱琳醫師特別出席，為畢業學員及家長獻上祝福。

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向日葵學園助「懼學症」青少年完成學業

臺北榮總「向日葵學園」據身心障礙保護法及特教法，與台北市、新北市政府教育局合作，藉由精神醫療與特教的整合性治療，協助拒（懼）學症的青少年完成國中、高中學業。

整合醫療教育團隊　輔導上千位精神疾病患者

北榮從民國88年至今20多年，醫師、護理師、心理師、職能治療師、社工師、特教老師等整合醫療教育團隊，已輔導超過千位憂鬱症、躁鬱症、注意力不足過動症、自閉症、思覺失調症，或社交焦慮症的青少年學員順利返回校園或完成學業。民國98年曾榮獲SNQ國家品質標章，為我國青少年精神復健照護的典範。

李偉強：盼畢業生能勇於發掘自己的潛力

李偉強表示，因為新冠肺炎疫情，向日葵學園的畢業典禮是今年親自參加的第一個畢業典禮，顯得特別意義非凡。在場畢業生要勇於發掘自己的潛力，挑戰自我、迎向未來；也感謝過去二十多年，向日葵學園醫療工作同仁用心付出和堅持，陪伴拒（懼）學的青少年們完成學業，重新掌握自己的人生。

精神部蔡世仁主任則鼓勵，畢業生要規律運動，培養強健的體魄和大腦。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54445

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