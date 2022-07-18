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「食腦變形蟲」透過鼻子進入大腦！台灣曾出現死亡案例　戲水後出現「這些症狀」應儘速就醫

「食腦變形蟲」透過鼻子進入大腦！台灣曾出現死亡案例　戲水後出現「這些症狀」應儘速就醫
「食腦變形蟲」透過鼻子進入大腦！台灣曾出現死亡案例　戲水後出現「這些症狀」應儘速就醫

每日健康-每日都做得到的健康

2022-07-18 11:30:43

近日，美國一名男子在愛荷華州三發湖州立公園內的湖泊游泳後，因感覺不適而入院就診，經檢查竟診斷出「食腦變形蟲」感染所導致的阿米巴腦膜腦炎。事實上早在多年以前，台灣也曾出現首宗因溫泉水感染所致的「原發性阿米巴腦膜腦炎」死亡案例，當時該名病患出現頭痛、頸痛、食欲不振、手腳發麻、全身無力等症狀，被送院治療後仍於發病後25天不幸死亡。

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根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的資料顯示，原發性阿米巴腦膜腦炎（PAM）是一種罕見的腦部感染，由常見於溫暖的淡水如湖泊、河流、溫泉、土壤等的阿米巴原蟲所引起。俗稱「食腦變形蟲」(Brain-eating amoeba)的福氏內格里阿米巴原蟲（Naegleria Fowleri），是透過鼻子沿著嗅神經進入人類腦部並破壞腦細胞，導致腦腫脹和死亡。但CDC指出，喝下被其污染的水是不會被感染的，且感染後也不會傳染給所接觸的人。

示意圖/Pixabay
示意圖/Pixabay
雖然原發性阿米巴腦膜腦炎非常罕見，其死亡率卻超過95%。多數患者在患病前曾在淡水湖或溫泉活動，但奇怪的是，並非所有接觸過阿米巴蟲原蟲的人都會受其感染；據CDC資料顯示，兒童與青年是最可能受到感染的群體，其中原因可能是他們較活躍於水上活動、在水裡的時間也較久。

感染的症狀

據CDC資料顯示，受到阿米巴原蟲感染的人，通常在1-9天內會出現以下症狀：

初期

先是發生頭痛、發燒、噁心以及嘔吐症狀；

後期

之後會出現頸部僵硬、抽搐、意識混亂、幻覺、昏迷等腦炎症狀。

 

預防感染

至於為什麼有些人會患上耐格里阿米巴原蟲感染，有些人卻不會，醫學界至今仍沒有答案。為預防被感染，衛生福利部建議民眾，在進行泡溫泉或水上活動時，應多加註意以下事項：

1.   使用鼻夾避免水進入鼻腔；

2.   避免將頭部浸泡於水中；

3.   避免攪動底部池水或淤泥

 

最後也呼籲民眾，若在戲水或泡溫泉後出現發燒、頭痛、噁心或嘔吐等症狀，應儘速就醫，並將相關接觸史告知醫護人員。

 

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