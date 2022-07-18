「食腦變形蟲」透過鼻子進入大腦！台灣曾出現死亡案例　戲水後出現「這些症狀」應儘速就醫

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雖然原發性阿米巴腦膜腦炎非常罕見，其死亡率卻超過95%。多數患者在患病前曾在淡水湖或溫泉活動，但奇怪的是，並非所有接觸過阿米巴蟲原蟲的人都會受其感染；據CDC資料顯示，兒童與青年是最可能受到感染的群體，其中原因可能是他們較活躍於水上活動、在水裡的時間也較久。
感染的症狀
據CDC資料顯示，受到阿米巴原蟲感染的人，通常在1-9天內會出現以下症狀：
初期
先是發生頭痛、發燒、噁心以及嘔吐症狀；
後期
之後會出現頸部僵硬、抽搐、意識混亂、幻覺、昏迷等腦炎症狀。
預防感染
至於為什麼有些人會患上耐格里阿米巴原蟲感染，有些人卻不會，醫學界至今仍沒有答案。為預防被感染，衛生福利部建議民眾，在進行泡溫泉或水上活動時，應多加註意以下事項：
1. 使用鼻夾避免水進入鼻腔；
2. 避免將頭部浸泡於水中；
3. 避免攪動底部池水或淤泥
最後也呼籲民眾，若在戲水或泡溫泉後出現發燒、頭痛、噁心或嘔吐等症狀，應儘速就醫，並將相關接觸史告知醫護人員。
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