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2女對質渣男！邱琦雯舌戰遭嗆　摀耳朵倒地崩潰

▲何蓓蓓（右起）、邱琦雯討伐《美麗人生 日出他鄉》的渣男李銘叡。（圖／台視）
▲何蓓蓓（右起）、邱琦雯討伐《美麗人生 日出他鄉》的渣男李銘叡。（圖／台視）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-07-19 11:30:00

游詩璟在台視《美麗人生 日出他鄉》裡被有婦之夫騙得團團轉，讓觀眾看得心疼不已，紛紛喊話希望她「快醒醒」，也期待渣男能夠受到應有的懲罰，媽媽邱琦雯和好姊妹何蓓蓓，先一步代替游詩璟完成任務，一吐之前怨氣。劇中邱琦雯和何蓓蓓到公司找李銘叡對質，兩人輪番上陣跟李銘叡大吵，而李銘叡也不是省油的燈，強力回嘴反擊，咄咄逼人的行為，讓邱琦雯摀著耳朵蹲在地上崩潰。

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▲何蓓蓓（中）潑李銘叡水不手軟。（圖／台視）
▲何蓓蓓（中）潑李銘叡水不手軟。（圖／台視）
何蓓蓓最後氣不過，直接向潑李銘叡潑一大桶水，讓對方瞬間狼狽不堪。想到和劇中的渣男對決還是小輸，邱琦雯表示：「玉琴還是很柔弱，很努力想要保護自己的孩子，當媽媽如果遇到有人欺負自己的小孩，那肯定是受不了的。但她的個性就是這樣，最兇只能到這個程度。」並笑說，若是拿出她本人1成的魄力，對方應該可以直接說掰掰了。

邱琦雯、何蓓蓓和李銘叡三人在天台上攤牌，當天體感溫動動輒接近40度，曬了一個上午，頭都昏了，何蓓蓓在拍攝潑水前演練好幾次，並對李銘叡開玩笑：「這些都是你找的，我也是有幫忙爭取過，但導演覺得這樣情緒比較能夠延續。」

▲邱琦雯在《美麗人生 日出他鄉》為不倫女兒討公道。（圖／台視）
▲邱琦雯在《美麗人生 日出他鄉》為不倫女兒討公道。（圖／台視）
邱琦雯一下戲就心疼大家在大太陽底下工作，她說：「從戲劇角度來看真的會看的很過癮，但大熱天全身還潑得濕答答，等下就會變成黏踢踢，很辛苦的。」李銘叡笑說：「天氣熱，潑水剛好消暑氣，但我忘記帶內褲來，還好今天只有這場戲，等等回家可以洗澡。」
 

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