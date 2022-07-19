煙民自創「戴口罩吸煙」　希臘研究：恐損害心血管功能、增早死風險

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根據外媒News Medical報導，希臘雅典大學（National and Kapodistrian University of Athens）教授Ignatios Ikonomidis表示，這項研究主要著重於戴口罩時吸入傳統香煙或不可燃香煙後，所呼出的一氧化碳水平，與心血管功能受損，兩者之間的關係。
研究人員調查了40名傳統香煙使用者、40名「加熱非燃燒型」（Heat Not Burning，簡稱HNB）香煙使用者，和40名非吸煙者。這些人的身體健康、心血管都沒有毛病，參與者平均年齡為45歲，該研究並不包括電子煙使用者。在戴口罩和不戴口罩期間，吸煙者被允許吸食相同數量的傳統香煙或不可燃香煙。
▲ 研究人員將吸煙者戴口罩與不戴口罩時的一氧化碳水平進行比較。（示意圖／Pixabay）
研究人員把吸煙者在戴口罩時呼出的一氧化碳水平，與不戴口罩的一氧化碳水平進行比較，再探討一氧化碳水平的變化，是否造成心血管功能受損。結果表明，在傳統香煙與不可燃香煙兩組吸煙者中，與不戴口罩相比，戴口罩時所有血管標誌物都比較高。在非吸煙者中，其呼出的一氧化碳水平，則沒有顯著差異。
與吸食傳統香煙的人相比，吸食不可燃香煙的人，在戴口罩時的一氧化碳水平較低，心血管損傷較少。但是在戴口罩時，無論吸哪一種煙，吸煙者的心血管功能，都會出現不同程度的受損，因此戒菸才是解決心血管問題的終極解決辦法。
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